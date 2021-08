Thailand: Phuket erlaubt Anreise über Bangkok für Sandbox-Touristen

München, 20.08.2021 | 14:42 | rpr

Thailand plant eine Erleichterung der Anreise nach Phuket für Urlauber des Sandbox-Programms. Wie das internationale Nachrichtenportal Der Farang berichtet, soll ab kommendem Monat die Einreise auf die thailändische Insel wieder über die internationalen Flughäfen in Bangkok möglich werden. Auch der Rückflug nach Deutschland darf ab dann wieder über Bangkok erfolgen – unter Einhaltung des stark reglementierten 14-tägigen Sandbox-Programms auf Phuket.



Ab September soll Sandbox-Touristen die Anreise nach Phuket über Bangkok gestattet werden.

Bereits seit Ende Juli dieses Jahres wurde der Flugverkehr in und aus thailändischen Provinzen der dunkelroten Zone, darunter auch Bangkok, eingestellt. Nun plant die zivile Luftfahrtbehörde CAAT eine Lockerung des Flugverbots an den internationalen Airports Suvarnabhumi und Don Mueang in Bangkok. Um Urlaubern im Rahmen des Sandbox-Programms auf Phuket die Ein- und Ausreise zu erleichtern, soll das Flugverbot nicht gänzlich aufgehoben, dafür aber für diese Zwecke gelockert werden. Nach Informationen der Bangkok Post plant die staatliche Fluggesellschaft Thai Airways International ab September zwei Inlandsflüge pro Woche zwischen Bangkok und Phuket durchzuführen.Reisende, die ihren Rückflug nach Deutschland über Bangkok planen, müssen sich an die strikten Regeln des Sandbox-Programms halten. Innerhalb von 14 Tagen werden Reisende dazu aufgefordert, die Insel nicht zu verlassen und mehrere Corona-Tests zu absolvieren – einen nach Tag sechs oder sieben und einen weiteren nach Tag zwölf oder 13. Erst wenn diese Tests negativ ausfallen, dürfen Urlauber auf Phuket weitere Regionen Thailands bereisen und demnach auch über Bangkok die Heimreise antreten.Reisende, die im Rahmen des Sandbox-Programms auf die Insel Phuket fliegen, müssen sich an strikte Reiseauflagen halten. Demnach ist die Einreise nur vollständig gegen das Coronavirus Geimpften gestattet, ebenso muss ein maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test vorgelegt werden. Ein weiterer Test wird nach Ankunft am Flughafen Phuket durchgeführt. Überdies besteht die Nachweispflicht eines COVID-19-abdeckenden Versicherungsschutzes.