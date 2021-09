Thailand: Neue Einreiseregeln für Phuket ab 1. Oktober

München, 27.09.2021 | 13:44 | lvo

Thailand führt eine weitere Anpassung der Reiseregelungen durch. Wie das Nachrichtenportal Farang berichtet, wird die inländische Einreise nach Phuket geändert. Ab dem 1. Oktober muss auf diesem Wege der Nachweis über eine Impfung gegen COVID-19, eine Genesung oder einen Negativtest erbracht werden.



Ab dem 1. Oktober gilt die 3G-Regel bei der inländischen Einreise nach Phuket.

Ab Freitag gelten neue Einreisebestimmungen für die Inselprovinz. Wer auf dem Landweg oder per Inlandsflug nach Phuket einreist, muss einen Nachweis nach dem 3G-Prinzip erbringen. Dazu zählen eine vollständige Genesung von COVID-19, ein höchstens sieben Tage alter Negativtest oder eine Impfung gegen das Coronavirus. Bei Letzterer muss die Immunisierung nach dem in Thailand vorgegebenen Impfschema erfolgen. Behördenangaben zufolge werden die vollständige Impfung mit jeweils zwei Dosen der Hersteller Sinopharm, Sinovac und Sputnik V sowie mit mindestens einer Dosis eines Impfstoffes der Unternehmen Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna sowie Pfizer Biontech akzeptiert. Bei den Vakzinen mit einer Dosis muss die Impfung mindestens 14 Tage vor Einreise erfolgt sein. Zusätzlich sind Kreuzimpfungen mit einer Erstdosis von Sinovac und einer Zweitdosis von Astrazeneca gestattet. Für Touristen im Rahmen des Sandbox-Programms bleiben die bisherigen Regelungen bestehen.Bereits in der vergangenen Woche wurde angekündigt, dass die Quarantänebestimmungen am 1. Oktober landesweit gelockert werden. Für Geimpfte gilt dann eine siebentägige Quarantäne, nicht gegen das Coronavirus Geimpfte müssen nur noch für zehn Tage in Isolation. Bisher sind grundsätzlich 14 Tage Quarantänedauer anberaumt.Einige weitere Provinzen können ihren geplanten Öffnungstermin im Oktober nicht einhalten und haben den touristischen Neustart kürzlich auf November verschoben. Erste Details dazu, wie die Einreise erfolgen kann, wurden am 27. September bekanntgegeben. Wie der Informationsdienst A3M meldete, müssen geimpfte Reisende in Bangkok, Cha-am, Chiang Mai, Hua Hin, Krabi, Phang-nga und Pattaya ab dem 1. November nicht mehr in Quarantäne.