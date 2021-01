Thailand: Phuket und Koh Samui beschränken Alkoholausschank

München, 13.01.2021 | 10:05 | soe

Thailand beschränkt im Kampf gegen die Corona-Pandemie den Alkoholausschank auf zwei seiner beliebtesten Inseln. Das berichtet die thailändische Zeitung Farang. Gemäß einer Anordnung des Gouverneurs werden auf Phuket ab dem 13. Januar Bars, Pubs und weitere Unterhaltungslokale um Mitternacht geschlossen. Auf der Insel Koh Samui gilt sogar seit dem 7. Januar ein vollständiges Alkoholausschankverbot für Bars und Restaurants.



Auf Phuket und Koh Samui in Thailand wird der Alkoholausschank vorerst eingeschränkt.

Auf Phuket müssen auf behördliche Anweisung alle Bars, Pubs, Karaoke-Lokale und ähnliche Einrichtungen der Unterhaltungsgastronomie spätestens um 0 Uhr schließen. Auch nach dieser Sperrstunde geöffnet bleiben dürfen hingegen Restaurants und Food Courts, sie müssen jedoch ab Mitternacht den Verkauf von Alkohol unterlassen. Hält sich ein Gastronomiebetrieb auf Phuket nicht an die neuen Regeln, sind Geldstrafen von bis zu umgerechnet 2.730 Euro sowie Gefängnisstrafen von bis zu einem Jahr möglich. Die Verordnung soll zunächst bis zum 20. Januar in Kraft bleiben.Auf der vor der Ostküste Thailands gelegenen Insel Koh Samui sind die Restriktionen noch strenger. Bereits seit einer Woche dürfen Bars, Pubs und Kneipen sowie Karaoke-Lokale überhaupt keinen Alkohol mehr ausschenken. Das Anbieten von Speisen und alkoholfreien Getränken in Bars ist weiterhin gestattet. Mit der Maßnahme soll ebenso wie auf Phuket die weitere Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden.Thailand gilt aus deutscher Sicht nicht als Corona-Risikogebiet und verzeichnet im internationalen Vergleich nur ein relativ geringes Infektionsgeschehen. Dieses stieg in jüngster Zeit jedoch im ganzen Land wieder an. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, haben die thailändischen Behörden eine Reihe von Beschränkungen in Kraft gesetzt. So wurden bislang 28 Provinzen mit besonders hohen Infektionsraten zu „Roten Zonen“ erklärt, für welche die Reisefreiheit eingeschränkt ist. Zudem wurden landesweit zahlreiche Sehenswürdigkeiten für Besucher geschlossen. Auf Inlandsflügen in Thailand dürfen Passagiere seit dem 31. Dezember 2020 nichts mehr essen oder trinken, um jederzeit ihre Maske tragen zu können.