Thailand: Phuket eröffnet neuen Wasserpark Andamanda

München, 12.05.2022 | 15:35 | soe

Thailand ist ab dem 22. Mai um eine touristische Attraktion reicher. Auf der Urlaubsinsel Phuket eröffnet pünktlich zum Neustart der Tourismussaison in zehn Tagen ein neuer Wasserpark mit dem Namen Andamanda. Das millionenschwere Projekt wartet mit 36 Rutschen und einem 10.000 Quadratmeter großen Wellenbad auf und soll künftig noch mehr Besucher und Besucherinnen auf die Insel locken.



Wem die traumhaften Strände Phukets nicht ausreichen, der findet im Wasserpark Andamanda ab dem 22. Mai zusätzliches Badevergnügen. Der Name des Parks ist von der Andamanensee abgeleitet, wie die Region des Indischen Ozeans rund um Phuket genannt wird. Auch bei der Gestaltung der Wasserrutschen und weiteren Highlights der Anlage stand die thailändische Kultur Pate, Geschichten aus der Mythologie des Landes wurden als Vorlage genutzt.Neben den Rutschen, welche Namen wie „Aqua Loop“, „Whizzard“ oder „Bubba Tub“ tragen, gibt es in Andamanda einen schwimmenden Markt, wie er für Thailand charakteristisch ist. Außerdem können sich kleine Gäste auf einer 5.300 Quadratmeter großen Spielfläche tummeln. Das Unterhaltungsprogramm umfasst auch tägliche Shows, Paraden und Darbietungen in Anlehnung an die landestypische Kultur. Ein Sprecher der thailändischen Tourismusbehörde TAT äußerte sich zuversichtlich, dass der neue Wasserpark Touristen und Touristinnen aus der ganzen Welt nach Thailand locken wird. Allein im ersten Jahr nach der Eröffnung hofft das Management auf rund eine Million Besucher und Besucherinnen.Auch die gesamte Insel setzt große Hoffnungen in den nach der Corona-Pandemie wiederanlaufenden Tourismus. Allein im vierten Quartal plant die Provinz Phuket mit einer Million Touristen und Touristinnen, im gesamten Jahr 2022 sollen es 3,5 Millionen werden. Der Monat Mai setzt bereits die richtigen Weichen für positive Aussichten: Seitdem Thailand zum 1. Mai auf Einreise-Tests bei vollständig geimpften Gästen verzichtet, sind die Ankunftszahlen deutlich in die Höhe geschossen. Während des streng geregelten Sandbox-Programms kamen rund 400 bis 500 Personen pro Tag auf die Insel, im Rahmen des lockereren Test & Go-Modells waren es bis zu 2.500. Seit Beginn dieses Monats verzeichnet Phuket zwischen 3.000 und 5.000 ankommende Urlauber und Urlauberinnen täglich.