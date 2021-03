Thailand: Einreise nach Phuket ohne Corona-Quarantäne für Geimpfte

München, 29.03.2021 | 09:15 | rpr

Der Sommerurlaub auf der thailändischen Insel Phuket soll ab Juli ohne verpflichtende Hotelquarantäne möglich sein. Dieses Öffnungsmodell wurde bei einem Treffen des Zentrums für wirtschaftliche Situationsverwaltung, kurz CESA, vorgestellt. Voraussetzung dafür ist, dass ausländische Einreisende vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, die PCR-Testpflicht für die Einreise soll allerdings weiterhin bestehen bleiben.



Ab Juli dürfen gegen das Coronavirus Geimpfte ohne Pflichtquarantäne nach Phuket einreisen.

Der Plan für eine quarantänefreie Einreise nach Phuket wurde am Freitag, dem 26. März, bei einem Treffen der CESA unter der Leitung des thailändischen Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha zur Absegnung vorgelegt. Statt einer 15-tägigen Hotelquarantäne soll es ab Juli für ausländische Reisende ausreichen, einen Impfpass als Nachweis für eine quarantänefreie Einreise vorzulegen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass mindestens 70 Prozent der einheimischen Bevölkerung bis dato ebenso gegen das Coronavirus geimpft sein müssen. Wie der Vize-Regierungschef Supattanapong Punmeechaow mitteilte, könne diese Regelung als Modell für andere beliebte Urlaubsregionen Thailands gelten. Demnach sollen Gebiete wie Pattaya, Chiang Mai und Krabi folgen.Auch wenn ausländische Reisende, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, ohne verpflichtende Quarantäne ab Juli nach Phuket einreisen dürfen, soll die PCR-Testpflicht weiterhin bestehen bleiben. Dabei darf das Testergebnis vor Abreise nicht älter als 72 Stunden sein. Ebenso müssen sich Reisende die Tracking-App Thai Chana herunterladen, die eine Kontaktverfolgung im Urlaubsland ermöglicht.Aktuell besteht für alle ausländischen Einreisenden eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese muss in einem staatlich zertifizierten Quarantänehotel absolviert werden. Da An- und Abreisetag nicht mitgezählt werden, beträgt die vollständige Isolationsdauer 15 Tage. Die Kosten für das Hotel müssen von den Reisenden selbst getragen und die Unterkunftsbestätigung bei der Einreise vorgewiesen werden. Ab 1. April soll die Quarantänezeit für Reisende nach Krabi, Ko Samui, Pattaya und drei weitere Regionen für vollständig Geimpfte auf sieben Tage reduziert werden, ebenso soll dann das „Fit-to-fly“-Zertifikat entfallen. Weiterhin bestehen bleiben der Nachweis eines maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Tests sowie das Ausfüllen eines Certificate of Entry vor Abreise.