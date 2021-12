Thailand prüft Verschärfung der Einreise-Regeln

München, 20.12.2021 | 14:40 | soe

Die Einreise nach Thailand wird für deutsche Urlauberinnen und Urlauber möglicherweise schon bald schwieriger. Auf Antrag des Gesundheitsministeriums prüft die Corona-Behörde CCSA derzeit, ob die erleichterten Einreisebestimmungen des Test & Go-Modells ausgesetzt werden. Sie erlauben vollständig geimpften Flugpassagieren bisher die Einreise ohne Quarantäne. Auf diese Weise ist jedoch schon mindestens ein Fall der Omikron-Mutation ins Land gelangt.



Thailand prüft die Aussetzung der erleichterten Einreise ohne Quarantäne.

Thailand erlaubt bereits seit dem 1. November die quarantänefreie Einreise geimpfter Touristinnen und Touristen aus bestimmten Ländern, darunter auch Deutschland. Die Reisenden müssen jedoch ein negatives Testergebnis mitbringen und sich direkt nach der Ankunft erneut testen lassen. Das unter dem Namen Test & Go laufende Einreisemodell erfreut sich großer Beliebtheit, allein zwischen dem 1. und dem 17. Dezember kamen über 10.800 deutsche Urlauber und Urlauberinnen nach Thailand. Doch damit könnte aufgrund der sich weltweit ausbreitenden Omikron-Mutation des Coronavirus nun bald Schluss sein.Nach einem Bericht der Bangkok Post gab der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am 20. Dezember bekannt, dass das thailändische Gesundheitsministerium eine Aussetzung des Test & Go-Modells empfiehlt. Der Vorschlag wurde dem Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) vorgelegt, welches ihn nun prüft. Anstelle des nur auf Tests basierenden internationalen Reiseverkehrs soll wieder das Sandbox-Programm treten. Es war im Sommer als erster Schritt der touristischen Wiederöffnung gestartet worden und ermöglicht die Einreise in bestimmte Zonen, beispielsweise auf die Urlaubsinsel Phuket. Dort müssen Reisende einen bestimmten Mindestaufenthalt verbringen und dürfen sich erst danach, mehrere negative Corona-Tests vorausgesetzt, frei im Land bewegen.Dr. Supakit Sirilak, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Wissenschaften des Gesundheitsministeriums, begründete die Empfehlung mit dem durch die Omikron-Mutation erhöhten Risiko durch Reisende. Als Beispiel nannte er einen Fall, in dem eine mit Omikron infizierte Person durch das Test & Go-Modell nach Thailand gekommen war und sowohl vor, als auch direkt nach der Ankunft getestet wurde. Einige Tage später seien jedoch Symptome aufgetreten und ein erneuter Test habe die Ansteckung mit der Omikron-Variante ergeben. Die thailändischen Behörden fürchten nun die Einschleppung weiterer unentdeckter Fälle, welche im Land weitere Infektionsketten auslösen könnten. Bisher wurden in Thailand mehr als 80 Omikron-Fälle bestätigt; bei allen handelte es sich um Einreisende aus dem Ausland.