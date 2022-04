Thailand: QR-Code am Flughafen erleichtert Einreise

München, 19.04.2022 | 15:02 | soe

Thailand hat am internationalen Flughafen Suvarnabhumi ein neues Orientierungssystem für Urlauberinnen und Urlauber eingeführt. Sie können nach Informationen des Touristikportals Reise vor 9 von nun an nach der Ankunft einen QR-Code nutzen, um den korrekten Schalter des gebuchten Quarantänehotels für die erste Übernachtung zu finden. Damit soll die Einreise für die steigende Zahl an ausländischen Touristen und Touristinnen erleichtert werden.



Am Flughafen Suvarnabhumi bietet ein QR-Code Reisenden künftig mehr Orientierung.

Das neue QR-Code-System muss nicht verpflichtend genutzt werden, wird jedoch von den thailändischen Behörden zur besseren Orientierung nach der Ankunft am Flughafen empfohlen. Über das Angebot informieren unter anderem Infografiken auf Bildschirmen, das Personal an Bord der landenden Flugzeuge und Mitarbeitende für Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Nicht zu verwechseln ist der Orientierungs-QR-Code jedoch mit dem des Thailand Pass; bei Letzterem handelt es sich um die Einreisegenehmigung für das südostasiatische Land, die verpflichtend spätestens sieben Tage vor der Ankunft beantragt werden muss.Derzeit sind alle Teilnehmenden des „Test & Go“-Programms verpflichtet, nach der Landung in Thailand einen PCR-Test durchzuführen und dessen Resultat für eine Nacht in einem vorab gebuchten Hotel abzuwarten. Da vor Ort jedoch mehr als 400 Hotels diesen Service anbieten, entstanden auf der Suche nach dem korrekten Weg und Schalter in jüngster Zeit immer wieder lange Warteschlangen. Durch einen Scan des neuen QR-Codes erhalten Ankommende sofort die Information, wo der Schalter ihres gebuchten Quarantänehotels zu finden ist. Außerdem wurde die Anzahl der Schalter von 8 auf 17 erhöht und die Unterkünfte in alphabetischer Reihenfolge zugewiesen. Durch die Maßnahme soll der Passagierfluss beschleunigt und entzerrt werden.Sofern das gerade zu Ende gegangene Neujahrsfest Songkran die Infektionszahlen in Thailand nicht deutlich ansteigen lässt, will die lokale Corona-Behörde CCSA am 22. April eine weitere Lockerung beschließen. Mit dieser soll ab dem 1. Mai der verpflichtende PCR-Test nach der Ankunft durch einen Antigen-Schnelltest ersetzt werden. Da dieser raschere Ergebnisse liefert, entfiele dann auch die erste Nacht im Quarantänehotel für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Sandbox-Einreisemodells.