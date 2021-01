Thailand: Quarantäne im Golfhotel möglich

München, 19.01.2021 | 15:50 | soe

Thailand wird bei der Schützenhilfe für die angeschlagene Tourismusbranche kreativ: Ab sofort kann die verpflichtende 14-tägige Quarantäne nach der Einreise auch in einem von sechs Golf-Resorts des Landes verbracht werden. Dabei dürfen sich Urlauber frei auf dem Gelände der Hotels bewegen und auch die Golfplätze nutzen. Thailand ist kein Corona-Risikogebiet, deutsche Touristen benötigen für die Einreise kein Visum.



Thailand hat sechs Golfresorts als Quarantänehotels zertifiziert.

Die Luxus-Quarantäne erlaubt es den Urlaubern, während der ersten 14 Tage ihres Aufenthalts in Thailand Golf zu spielen und sich in der Resortumgebung zu bewegen. Unter den zertifizierten Unterkünften sind der Mida Golf Club sowie der Evergreen Hills Golf Club in der Provinz Kanchanaburi, die beide über eine Driving Range verfügen. Wie die thailändische Tourismusbehörde mitteilt, sind die Golfplätze derzeit kaum besucht und ermöglichen ein höheres Spieltempo. Einige bieten Urlaubern spezielle Quarantänepakete mit ermäßigten Platzgebühren und weiteren Annehmlichkeiten.Auch Golfurlauber müssen sich in Thailand an die geltenden Einreisevorgaben halten. Ein Visum ist für deutsche Staatsbürger bei einem Aufenthalt bis zu 45 Tagen nicht notwendig, jedoch muss online eine Einreisegenehmigung – das Certificate of Entry – beantragt werden. Bei der Einreise wird außerdem die Buchungsbestätigung eines zertifizierten Quarantänehotels für die ersten 14 Tage des Urlaubs benötigt.Insgesamt weist Thailand ein relativ niedriges Infektionsgeschehen auf und gilt aus deutscher Sicht nicht als Corona-Risikogebiet. Innerhalb des Landes gibt es derzeit pandemiebedingte Einschränkungen der Reisefreiheit. So müssen Personen, die aus einer als „Rote Zone“ ausgewiesenen Provinz Thailands auf die Insel Phuket reisen möchten, dort nochmals in Isolation. Derzeit fallen Bangkok und 27 weitere thailändische Provinzen in diese Kategorie.