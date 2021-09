Thailand: Verkürzung der Quarantäne ab Oktober

München, 24.09.2021 | 09:23 | lvo

Thailand wird konkreter bei den geplanten Lockerungen der Quarantäne für Einreisende. Wie das Nachrichtenmagazin Farang am Freitag berichtet, werden statt der bisherigen 14 Tage für Geimpfte künftig nur noch sieben Tage Isolationsdauer anberaumt. Bei Zustimmung durch das Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) kann die Anpassung bereits im Oktober umgesetzt werden.



Thailand plant eine Verkürzung der Quarantänedauer ab Oktober.

Am Donnerstag gab der Nationale Ausschuss für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten seine Zustimmung für die Verkürzung der Quarantänedauer nach Einreise nach Thailand. Diese wird je nach Zuordnung der Einreisenden gestaffelt. So sieht der Plan vor, dass vollständig geimpfte Touristen, die auf dem Luftweg einreisen, künftig nur noch sieben statt 14 Tage in Quarantäne müssen. Bei Ankunft sowie sieben Tage nach ihrer Einreise müssen sich auch Immunisierte zusätzlichen Corona-Tests unterziehen. Flugreisende, die noch nicht vollständig geimpft sind, müssen sich nur noch für zehn Tage in Isolation begeben. Auch für sie werden zwei zusätzliche Tests erforderlich – bei Ankunft sowie im Anschluss an die Quarantäne am zehnten Tag nach der Einreise.Abweichende Quarantäneregeln greifen bei der Einreise auf dem Landweg über die Nachbarländer Thailands. Nicht vollständig Geimpfte müssen sich dann weiterhin für 14 Tage isolieren. Auch bei der Einreise über Land werden zudem zwei Tests gefordert, einer bei Ankunft und der zweite im Anschluss an die Quarantäne. Die Quarantäne muss in Thailand in allen Fällen auf eigene Kosten in einer staatlich zugelassenen Isolationseinrichtung abgehalten werden; dabei handelt es sich in der Regel um spezielle Hotels.Bestehen bleibt die Testpflicht für die Einreise in das beliebte südostasiatische Urlaubsland. Zusätzlich zu den bei Ankunft und nach der Quarantänezeit durchgeführten Tests müssen Ankommende bereits ein negatives PCR-Testergebnis mitbringen. Dieser muss noch vor Reiseantritt durchgeführt worden sein und darf dabei maximal 72 Stunden zurückliegen. Zusätzlich muss ein Einreiseformular ausgefüllt und eine COVID-19-abdeckende Krankenversicherung nachgewiesen werden. Für Regionen, in denen das Sandbox-Programm zum touristischen Neustart greift, gelten weiterhin abweichende und gelockerte Einreisebestimmungen.