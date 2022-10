Thailand: Unwetterwarnung für das Wochenende

München, 13.10.2022 | 09:34 | soe

Thailand bereitet sich auf ein Wochenende mit widrigen Wetterbedingungen vor. Durch den Einfluss eines Zyklons, der sich über das Südchinesische Meer nähert und voraussichtlich das Nachbarland Vietnam treffen wird, muss im Nordosten Thailands sowie in der zentralen Ebene mit Gewittern und heftigen Regenfällen gerechnet werden. Auch die Hauptstadt Bangkok ist davon betroffen.



In Thailand wurde für zwölf Provinzen für das Wochenende eine Unwetterwarnung verhängt.

Das nationale Meteorologische Amt Thailands gab am Donnerstag eine Unwetterwarnung für zwölf Provinzen heraus. Unter ihnen sind beispielsweise Buriram, Khon Kaen und Ubon Ratchathani. Ab Freitag müssen die betroffenen Gebiete mit Gewittern und umfangreichen Niederschlägen rechnen, die insbesondere an Bergausläufern und im Tiefland zu Überflutungen führen können. Vor allem in der Nähe von Wasserläufen sollten sich die Menschen in Acht nehmen. Darüber hinaus werden auch in der bereits hochwassergebeutelten Hauptstadt Bangkok zusätzliche Überflutungen erwartet.Erst vor einer Woche waren die Überschwemmungen in Bangkok so stark, dass die Einheimischen von Mittwoch bis Freitag dazu aufgerufen waren, ihre Unterkünfte nicht zu verlassen und von zuhause aus zu arbeiten. Durch starke Regenfälle war der Fluss Chao Phraya, welcher mitten durch Bangkok fließt, über die Ufer getreten und hatte zahlreiche Straßen überflutet. Die gleiche Gefahr besteht nun wieder: Da der Chao Phraya durch die von heftigen Regenfällen bedrohte zentrale Tiefebene fließt und danach erst Bangkok erreicht, bringt er die neuen Wassermassen möglicherweise bis in die Hauptstadt.Noch bis November muss in Thailand mit vermehrtem Niederschlag und einem höheren Risiko für Stürme gerechnet werden. Dann endet die jährliche Regenzeit im Süden des Landes, in den nördlichen und zentralen Gebieten geht sie meist bereits im Oktober zu Ende. Während der Regenzeit bringt der Südwestmonsun an durchschnittlich zwölf bis 20 Tagen pro Monat teils ergiebige Niederschläge. Nach dem Abschluss der Regenzeit beginnt die bei Urlaubern und Urlauberinnen beliebteste Jahreszeit, um nach Thailand zu reisen. Vor allem europäische und US-amerikanische Reisegäste nutzen die Hauptsaison, um den kalten Wintermonaten in ihrer Heimat zu entfliehen.