Thailand verlängert Corona-Beschränkungen bis 17. August

München, 02.08.2021 | 11:23 | soe

Thailand hat die verschärften Corona-Maßnahmen in den dunkelroten Zonen um zwei weitere Wochen verlängert. Damit gelten in Bangkok und den anderen stark von der Corona-Pandemie betroffenen Regionen noch bis zum 17. August nächtliche Ausgangsbeschränkungen sowie Auflagen für die Gastronomie und den Einzelhandel. Zudem wurde für 16 weitere Provinzen die höchste Corona-Warnstufe verhängt.



Thailand hat die Corona-Regeln für dunkelrote Zonen um zwei weitere Wochen bis zum 17. August verlängert.

Mit der Verlängerung greifen in allen als dunkelrote Zonen deklarierten Provinzen Thailands noch mindestens zwei Wochen strikte Corona-Beschränkungen. Zwischen 21 Uhr und 4 Uhr am Folgetag ist es den Menschen nur in wichtigen Ausnahmefällen gestattet, ihre Häuser zu verlassen. Es dürfen sich nicht mehr als fünf Personen versammeln. Einkaufszentren sind geschlossen, öffnen können hingegen Supermärkte, Lebensmittelläden und andere Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs. Sie müssen jedoch spätestens 20 Uhr schließen. Restaurants sind nur Lieferdienste und das Angebot von Speisen zum Mitnehmen gestattet. Der öffentliche Nahverkehr darf nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden und verkehrt während der nächtlichen Sperrzeit ab 21 Uhr nicht mehr.Bislang waren neben der Hauptstadt Bangkok noch zwölf Provinzen mit Thailands höchster Corona-Warnstufe Dunkelrot versehen. Nun kommen ab dem 3. August 16 weitere Regionen hinzu, darunter Samut Songkhram und Rayong am Golf von Thailand. Damit steigt die Zahl der Gebiete mit strengen Corona-Einschränkungen auf 29. In ihnen gilt unter anderem ein Ausreiseverbot in andere Provinzen, Ankommende aus weniger betroffenen Regionen werden stark kontrolliert. Der inländische Flugverkehr in Thailand ist derzeit fast vollständig zum Erliegen gekommen.Zudem wurde die im Rahmen des Sandbox-Programms für den 1. August geplante Wiederöffnung der Provinz Phang-nga auf den 15. August verschoben. Wie das Lokalmedium Der Farang berichtet, verlegt sich damit auch der Beginn des „7+7 Island Hopping“-Programms nach hinten, das ausländischen Urlaubern einen siebentägigen Aufenthalt auf Phuket und anschließend in den teilnehmenden Provinzen Phang-nga, Surat Thani und Krabi ermöglicht. Voraussetzung ist, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind und alle während sowie nach der Einreise obligatorischen Tests negativ ausfallen.