Thailand: Vollständige Öffnung für Touristen bis Oktober

München, 17.06.2021 | 07:51 | soe

Thailand will sich innerhalb der nächsten 120 Tage wieder vollständig für internationale Touristen öffnen. Wie der thailändische Ministerpräsident Prayuth Chan-o-cha am 16. Juni in einer Fernsehansprache ankündigte, wird es spätestens ab Mitte Oktober keinerlei Reisebeschränkungen in dem südostasiatischen Land mehr geben. Nach einem Bericht der Bangkok Post sollen sämtliche Geschäfte und Touristenunterkünfte öffnen und ganz Thailand frei bereist werden können.



Thailand will sich innerhalb der nächsten 120 Tage komplett für Touristen öffnen.



Kein Warten auf vollständige Impfung



Prayuth Chan-o-cha räumte ein, dass die vollständige Wiederöffnung nicht ohne Risiko sei. Er begründete seine Pläne jedoch mit dem wirtschaftlichen Druck, unter dem die für Thailand essenziell wichtigen touristischen Unternehmen stünden. Vor allem ihnen soll die baldige Öffnung wieder auf die Beine helfen. Nach Aussage des Ministers sei es nicht möglich, die vollständige Immunisierung der Bevölkerung mit zwei Impfdosen abzuwarten oder gar bis zu einer kompletten Zurückdrängung des Coronavirus auf der ganzen Welt auszuharren. Bis Mitte Oktober sollen jedoch in Thailand wenigstens 50 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Der Staat hat knapp 70 Millionen Einwohner.



Phuket öffnet ab Juli



Die verkündete Deadline gibt vielen Thailand-Fans Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in das beliebte Urlaubsland. Nach dem Willen des thailändischen Premierministers sollen binnen vier Monaten alle Unternehmen im Staat wieder den normalen Betrieb aufnehmen können, darunter auch touristische Unterkünfte und Einrichtungen. Für Reisende wird es offene Grenzen und keine Beschränkungsmaßnahmen beim Erkunden Thailands mehr geben. Touristenorte, die schon vor Ablauf dieser Frist wieder für den Empfang von Touristen bereit sind, sollen bereits früher starten dürfen.

