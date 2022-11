Die Top-Urlaubsziele für 2023 zum Reisen, Essen, Entspannen

München, 17.11.2022 | 13:31 | soe

Der Reiseführer Lonely Planet hat seine Top-Reiseziele für 2023 bekanntgegeben. In fünf Kategorien konnten sich jeweils sechs Destinationen behaupten, gekürt wurden unter anderem die besten Ziele zum Essen, Entspannen oder Kontakteknüpfen. Unter den empfehlenswertesten Reisezielen, um Neues zu lernen, befindet sich auch eine deutsche Stadt.



Dresden gehört zu den Top-Reisezielen des Lonely Planet für 2023.

Wer im Urlaub großen Wert auf eine schmackhafte Küche des Reiselandes legt, sollte laut der Lonely Planet-Jury im nächsten Jahr nach Kuala Lumpur reisen. Auch Fukuoka in Japan sowie Lima in Peru gelten als Top-Ziele für Foodies, ebenso wie die italienische Stadt Perugia in der Region Umbrien. Außerdem landen Südafrika und uruguayische Hauptstadt Montevideo im Ranking der besten Destinationen zum Essen. Perfekt entspannen können sich Reisende hingegen in Jordanien, auf Malta oder der griechischen Halbinsel Chalkidiki sowie in Raja Ampat in Indonesien und auf den Karibikinseln Jamaika und Dominica.Für neue Bekanntschaften im Urlaub bieten sich laut Lonely Planet Alaska, Albanien und die australische Metropole Sydney an. Auch in Accra in Ghana, Boise in Idaho sowie in Guyana leben kontaktfreudige Menschen, mit denen sich auf Reisen rasch Kontakte knüpfen lassen. Unvergessliche Reiseerlebnisse winken in Sambia, Westaustralien und den Naturnationalparks Kolumbiens. Außerdem werden die kanadische Provinz Neuschottland, das kleine Himalaya-Königreich Bhutan und der Nachtzug zwischen Istanbul und Sofia besonders zum Reisen empfohlen.Als einziges deutsches Ziel schafft es Dresden in die Aufstellung für 2023. Dort können Besucher und Besucherinnen die prachtvoll wiederaufgebaute Altstadt erkunden, lokales Bier genießen und binnen einer kurzen Zugfahrt das malerische Elbsandsteingebirge erreichen. Zusammen mit der sächsischen Landeshauptstadt schaffen es Marseille in Frankreich und Manchester in Großbritannien in die Liste der besten Ziele, um Neues zu lernen. Mit dabei sind auch New Mexico in den USA, Südschottland in Großbritannien und das mittelamerikanische Land El Salvador.