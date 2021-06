Trinidad und Tobago öffnet Grenzen für Geimpfte

München, 30.06.2021 | 09:04 | rpr

Die Einreise nach Trinidad und Tobago soll bald wieder für internationale Reisende möglich werden. Wie es auf der internationalen Nachrichtenseite Caribbean National Weekly heißt, sollen die Grenzen für geimpfte Reisende aus dem Ausland geöffnet werden. Nach Aussage Dr. Keith Rowleys, Premierminister von Trinidad und Tobago, wird der 17. Juli als Öffnungsdatum in Aussicht gestellt.



Ab voraussichtlich 17. Juli öffnet Trinidad und Tobago seine Grenzen für geimpfte ausländische Reisende.

Aktuell ist die Einreise für ausländische Touristen in den karibischen Inselstaat nicht möglich, auch der internationale Flugverkehr wird derzeit noch ausgesetzt. Wie es in einer Erklärung Rowleys heißt, sollen am 17. Juli der Flugverkehr am Piarco International Airport wiederaufgenommen und die Grenzen wieder geöffnet werden. Der Premierminister erklärte dabei, dass die Einreise drei unterschiedlichen Personengruppen gestattet werden soll. Dazu zählen zum einen geimpfte Einwohner des Landes, zum anderen nicht-geimpfte Bürger Trinidad und Tobagos sowie geimpfte ausländische Reisende. Reisenden, welche noch keinen vollständigen COVID-19-Impfschutz erhalten haben, wird die Einreise weiterhin verwehrt.Um nach Trinidad und Tobago einreisen zu dürfen, müssen ausländische Reisende eine vollständige Impfung mit einem von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenem Vakzin nachweisen. Zusätzlich darf die letzte Impfung nicht weniger als 14 Tage vor Einreisedatum zurückliegen. Darüber hinaus wird der Nachweis eines maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Tests bei Einreise fällig. Einwohner des Landes, welche keinen Impfschutz gegen das Coronavirus nachweisen können, müssen ebenfalls der PCR-Testpflicht nachgehen und sich im Anschluss in eine 14-tägige Quarantäne in einer staatlich festgelegten Einrichtung begeben. Darüber hinaus ist ein digitales Vernetzungssystem innerhalb der Karibischen Gemeinschaft CARICOM in Planung, in welcher Reisende mittels einer App ihre Reisedaten hinterlegen können.Aus deutscher Sicht wird der Karibikstaat seit dem 23. Mai 2021 vom Robert Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen. Demzufolge besteht seitens des Auswärtigen Amtes eine Reisewarnung. Wie es auf der Seite des Gesundheitsministeriums von Trinidad und Tobago heißt, wurden allein am 29. Juni 185 neue COVID-19-Fälle gemeldet. Von einer Gesamteinwohnerzahl von etwa 1,4 Millionen Menschen haben laut Angaben des Ministeriums rund 80.000 Bürger des Landes bereits einen vollständigen Corona-Impfschutz erhalten.