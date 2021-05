Tschechien lockert Einreise für Geimpfte

München, 18.05.2021 | 09:36 | soe

Tschechien erleichtert die Einreise für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt, erkennt Deutschlands östliches Nachbarland von nun an ausländische Impfnachweise aus der Bundesrepublik sowie aus Österreich, Polen, der Slowakei, Slowenien und Ungarn an. Sie befreien Einreisende von der Quarantäne- und Testpflicht, Einreisen zu touristischen Zwecken sind jedoch weiterhin nicht gestattet.



Tschechien erleichtert die Einreise für Personen mit Corona-Impfung, touristische Einreisen bleiben verboten.



Keine touristischen Einreisen gestattet



Profitieren werden von der Anerkennung deutscher Impfnachweise vorerst jedoch mit wenigen Ausnahmen nur Geschäftsreisende und Personen mit festem Wohnsitz in Tschechien. Die Einreise aus Deutschland zu touristischen Zwecken bleibt weiterhin verboten. Möglich ist seit kurzem jedoch wieder der sogenannte „kleine Grenzverkehr“ zwischen Tschechien und Deutschland. Dieser gestattet die Einreise ohne triftigen Grund, wenn sich die Reisenden nicht länger als zwölf Stunden im Nachbarland aufhalten. Ein Impfnachweis, Test oder eine Quarantäne sind in diesem Fall nicht nötig.



Corona-Lage in Tschechien



Zunächst hatte sich die tschechische Regierung aus Furcht vor eventuellen Fälschungen geweigert, Impfnachweise aus dem Ausland anzuerkennen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, soll die nun zugestandene Anerkennung der Dokumente aus fünf ausgewählten Ländern ein Kompromiss sein, bis der EU-weit gültige digitale grüne Pass eingeführt wird. Voraussetzung für die Einreise nach Tschechien ohne Quarantäne oder Corona-Test ist, dass der Erhalt der letzten benötigten Impfdosis mindestens 14 Tage oder der ersten Impfdosis mindestens 22 Tage zurückliegt. Diese Vorgaben gelten für Staaten, die gemäß dem auch in Tschechien umgesetzten Europäischen Ampelsystem den Stufen Rot oder Orange zugeordnet sind. Deutschland befindet sich derzeit in der roten Kategorie.

