Tunesien: PCR-Test auch für Geimpfte wieder Pflicht

Tunesien hat die Einreiseregeln erneut verschärft. Seit dem 1. Juli benötigen alle Einreisenden, die mit dem Flugzeug in das nordafrikanische Urlaubsland kommen, einen negativen PCR-Test. Diese Vorgabe greift nun auch wieder für vollständig geimpfte und genesene Passagiere. Für Pauschalurlauber gilt eine längere Frist, sie müssen sich erst ab dem 10. Juli an die neuen Bedingungen halten. Individualreisende unterliegen erneut einer Quarantänepflicht.



Wie aus einer Regierungsmitteilung der tunesischen Behörden vom 29. Juni hervorgeht, werden die Einreisebedingungen seit diesem Monat wieder strikter. Auch alle vollständig gegen das Coronavirus Geimpften und von ihm Genesenen unterliegen fortan erneut der Pflicht, einen negativen PCR-Test vorzulegen. Das Zertifikat wird bereits am Abflughafen gefordert, die Probenentnahme darf zu diesem Zeitpunkt nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. Auf dem Dokument muss ein QR-Code verfügbar sein, Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.Für Pauschalreisende sollen die neuen Regeln ebenfalls gelten, treten jedoch erst später in Kraft. Damit sich Reiseveranstalter und -vermittler auf die veränderte Situation einstellen können, unterliegen geimpfte oder genesene Teilnehmer einer Pauschalreise, die mit einem Charter- oder Linienflug nach Tunesien kommen, erst ab dem 10. Juli der neuen Testpflicht. Eine Quarantäne ist für sie jedoch nicht vorgeschrieben, bei der Ankunft wird allerdings eine Buchungsbescheinigung über Flug, Transfer und Unterkunft kontrolliert. Individualreisende müssen sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes ab sofort nach der Einreise wieder zu einer siebentägigen häuslichen Quarantäne verpflichten. Ab dem fünften Tag ist ein weiterer PCR-Test durchzuführen, dessen Terminreservierung bereits vor Reiseantritt vorzunehmen und bei der Einreise nachzuweisen ist.Tunesien hatte in den vergangenen Monaten häufig seine Einreisebedingungen angepasst und die Quarantäneverpflichtungen wiederholt abgeschafft und wieder in Kraft gesetzt. Für Pauschalreisende galten meist Ausnahmen. Erst zum 1. Juni war für vollständig geimpfte oder genesene Einreisende die Quarantäne- und Testpflicht entfallen. Inzwischen steigen die Corona-Infektionszahlen im Land jedoch wieder stark an, zusätzliche Sorge bereitet die beginnende Verbreitung der Delta-Variante.