Unterschätzte Reiseziele: Nord-Griechenland und Azoren

München, 08.11.2022 | 12:17 | soe

Die am meisten unterschätzten Reiseziele der Welt sind der Norden Griechenlands und die zu Portugal gehörende Inselgruppe der Azoren. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage, die im Rahmen der aktuell in London stattfindenden Reisemesse World Travel Market durchgeführt wurde. Ebenfalls auf der Liste stehen mehrere Ziele in Osteuropa, aber auch Regionen Großbritanniens sowie eine beliebte italienische Insel.



Die Azoren sind laut einer Umfrage das am meisten unterschätzte Reiseziel der Welt.



Nordgriechenland im Schatten des beliebten Südens



In Griechenland würde sich der unterschätzte Norden hingegen sehr über mehr internationale Besucher und Besucherinnen freuen. Während die griechischen Inseln und der südliche Teil des Festlands 2022 eine hohe Nachfrage in der Hauptsaison verbuchen konnten, bleiben viele nördliche Regionen noch immer Geheimtipps. So wartet beispielsweise der antike Götterberg Olymp zwischen Thessalien und Zentralmakedonien darauf, entdeckt zu werden. Auch die Halbinsel Chalkidiki mit ihren drei fingerartigen Landzungen hat Urlaubern und Urlauberinnen viel zu bieten, darunter paradiesische Strände, geschützte Buchten und eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur.



Unentdeckte Perlen im Osten Europas



