USA: Flugstreichungen und Straßensperrungen durch Schneestürme

München, 23.02.2023 | 10:58 | spi

Teile der USA sind mit einem Schneesturm konfrontiert, der nicht nur das Reisen, sondern auch das öffentliche Leben erheblich einschränkt. Tausende von Flügen in den USA sind gestrichen oder verspätet. In den nördlichen Bundesstaaten sind Schulen und Behörden geschlossen. Erstmals seit Jahrzehnten wurde in der sonst warmen Region Südkalifornien wieder eine Schneesturmwarnung herausgegeben. Im Laufe der Woche soll der Sturm weiter an die Ostküste ziehen.



Ein erneuter Wintereinbruch in den USA macht das Reisen teils unmöglich.



Stromausfälle und Flugchaos



US-weit waren etwa 280.000 Haushalte ohne Strom; allein in Kalifornien wurden 80.000 Wohnungen von der Versorgung getrennt. Außerdem wurden 1.500 Flüge aus Sicherheitsgründen gestrichen. Weitere 3.800 Flüge sind mitunter stark verspätet an ihrem Ziel angekommen. Wenn der Sturm weiter nach Osten zieht, können sich auch die von Ausfällen betroffenen Flughäfen verlagern.



Winterstürme an der Westküste, Wärmerekord in Florida



Gegensätzlicher könnte das Wetter in den USA nicht sein. Während im Norden eiskalte Winde wehen, stellen weite Teile der Mittelatlantikstaaten und Florida im Süden Wärmerekorde für diese Jahreszeit auf. An der Ostküste wird dagegen nicht mit Schneefall gerechnet, wohl aber mit plötzlich auftretendem Glatteis. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich also auch dort auf einen erneuten Wintereinbruch einstellen. Besonders dramatisch ist die Situation in North Dakota, South Dakota, Minnesota und Wisconsin sowie Wyoming. Im letzteren Staat soll nahezu keine Straße mehr befahrbar gewesen sein. Straßensperrungen wie die auf dem Highway von Arizona bis Wyoming sollen noch mehrere Tage notwendig sein. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienst sind Reisen bis aus weiteres kaum bis gar nicht möglich. Unnötige Fahrten sollten vermieden werden. Wer dennoch fahren muss, sollte eine Taschenlampe sowie Essen und Trinken mitnehmen.US-weit waren etwa 280.000 Haushalte ohne Strom; allein in Kalifornien wurden 80.000 Wohnungen von der Versorgung getrennt. Außerdem wurden 1.500 Flüge aus Sicherheitsgründen gestrichen. Weitere 3.800 Flüge sind mitunter stark verspätet an ihrem Ziel angekommen. Wenn der Sturm weiter nach Osten zieht, können sich auch die von Ausfällen betroffenen Flughäfen verlagern.Gegensätzlicher könnte das Wetter in den USA nicht sein. Während im Norden eiskalte Winde wehen, stellen weite Teile der Mittelatlantikstaaten und Florida im Süden Wärmerekorde für diese Jahreszeit auf. An der Ostküste wird dagegen nicht mit Schneefall gerechnet, wohl aber mit plötzlich auftretendem Glatteis. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich also auch dort auf einen erneuten Wintereinbruch einstellen.

