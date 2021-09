USA: Hurrikan Nicholas trifft Küste von Texas

München, 15.09.2021 | 10:16 | rpr

Nachdem bereits Ende August die südliche Küste der USA von Tropensturm Ida heimgesucht wurde, folgt nun Hurrikan Nicholas. Nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda traf dieser in der Nacht zum 14. September auf der texanischen Halbinsel Matagorda südwestlich von Houston auf Land. Im Verlauf des Mittwochs wird er als abgeschwächtes Tiefdruckgebiet über Louisiana erwartet.



In der Nacht zum 14. September traf Hurrikan Nicholas auf die Südküste der USA. (Symbolbild)

Wie das National Hurricane Center, kurz NHC, auf Twitter mitteilte, traf Hurrikan Nicholas in der Nacht zum Dienstag mit einer Windgeschwindigkeit von rund 120 Kilometern pro Stunde auf das Festland der südtexanischen Küste. Nach Informationen des Tagesspiegel berichten Meteorologen von heftigem Regen und starkem Wind in den betroffen Gebieten südwestlich von Houston. Bereits am Montagabend waren mehrere Straßen in den Landkreisen Matagorda und Lavaca aufgrund von Überschwemmungen gesperrt worden. In 17 Bezirken des Bundesstaates wurde schlussendlich am Dienstagmorgen vom texanischen Gouverneur Greg Abbott der Notstand ausgerufen. Wie er verlauten ließ, müssen sich die Einwohner des Bundesstaates aufgrund des mehrere Tage anhaltenden Unwetters auf starke Hochwasserereignisse einstellen.Nachdem Hurrikan Nicholas auf die südtexanische Küste getroffen war, schwächte er zu einem Tropensturm mit Windgeschwindigkeiten von etwa 110 Stundenkilometern ab. Dieser bewegt sich nun in Richtung Nordosten des Landes und wird im Verlauf des Mittwochs über dem Bundesstaat Louisiana erwartet. Neben Texas und Louisiana wurden vom NHC auch Unwetterwarnungen für die Bundesstaaten Mississippi und Alabama ausgerufen – auch hier ist mit Überschwemmungen in den Küstenregionen zu rechnen. Menschen in den betroffenen Gebieten werden dazu aufgefordert, den Anweisungen der Behörden Folge zu leisten. Eine Auflösung des Tropensturms wird für den 17. September erwartet, so das Nachrichtenportal Garda.Erst zwei Wochen zuvor suchte Hurrikan Ida die Südküste der USA heim, welcher Ende August über Port Fourchon auf Land getroffen war. Insbesondere Louisiana war von dem Unwetter stark betroffen, rund 95.000 Einwohner im Osten des Bundesstaates sind bis heute ohne Strom. Nachfolgende Winde können in den betroffenen Regionen nun für zusätzliche Überschwemmungen sorgen.