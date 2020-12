Schneesturm bedroht Flugverkehr in USA

München, 15.12.2020 | 16:28 | soe

Die Ostküste der USA bereitet sich auf das Auftreffen eines schweren Schneesturms in den nächsten Tagen vor. Er zieht laut Wettervorhersage zwischen dem 15. und 17. Dezember entlang des Highways Interstate 95 und soll bis zu 60 Zentimeter Neuschnee in die Region zwischen dem Süden des Bundesstaates Illinois und der kanadischen Atlantikküste bringen. Einschränkungen im Flugverkehr sind nach Angaben des Nachrichtenportals Simple Flying deshalb sehr wahrscheinlich.



In den USA zieht ein heftiger Schneesturm auf die Ostküste zu.

Aller Wahrscheinlichkeit nach kann der Schneesturm die Flughäfen in Boston, New York, Philadelphia und Washington D.C. beeinträchtigen. Reisende in den betroffenen Gebieten sollten sich auf Flugverspätungen und Flugausfälle einstellen, auch eine zeitweise vollständige Schließung der Flughäfen ist möglich. Nach Schätzung der Meteorologen handelt es sich bei dem aufziehenden Sturmgebiet um den heftigsten Schneesturm seit Jahren im Nordosten der USA. Zwar ist der Personen-Reiseverkehr auch in den Vereinigten Staaten durch die Corona-Pandemie derzeit eingeschränkt, durch die schwierigen Witterungsbedingungen kann jedoch auch die Verteilung des jüngst zugelassenen Corona-Impfstoffs beeinträchtigt werden.Bereits im Laufe des 14. Dezember (Ortszeit) zog ein Sturmsystem vor der US-Ostküste entlang und brachte kalte Luftmassen mit sich, die in den nächsten Tagen zu Frost und starken Schneefällen führen werden. Zusammen mit auffrischendem Wind können sich lokal Schneesturmbedingungen entwickeln. Nach Aussage der Wetterexperten könnte der Sturm mehr Schnee in die Region bringen, als dort im gesamten letzten Winter gefallen ist. Für die Bewohner der US-Ostküste bedeutet dies zwar Einschränkungen im Reiseverkehr, jedoch auch eine hohe Chance auf weiße Weihnachten. Die vorausgesagte Schneemenge wird voraussichtlich zumindest teilweise bis zum Heiligabend liegen bleiben.