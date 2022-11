USA: Schneechaos in New York sorgt für Flugausfälle

München, 21.11.2022 | 08:11 | soe

Im Nordosten der USA hat am Wochenende ein Schneesturm für Verkehrschaos gesorgt. Der US-Bundesstaat New York meldete stellenweise bis zu zwei Meter Neuschnee, der viele Straßen unpassierbar machte. Am Flughafen Buffalo mussten Dutzende Flugverbindungen gestrichen werden.



In der Nacht zu Samstag begannen im Norden des Bundesstaates New York starke Schneefälle, die während der kommenden 48 Stunden nicht nachließen. Am Sonntagmorgen waren örtlich schließlich zwei Meter Schnee niedergegangen, der unter anderem die Stadt Orchard Park südlich von Buffalo bedeckte. Laut New York Times betrug die Schneefallrate teilweise bis zu 15 Zentimeter pro Stunde, womit laut Gouverneurin Kathy Hochul ein neuer Rekordwert erreicht sein könnte. Die Politikerin rief für einige betroffene Regionen den Notstand aus und forderte die Menschen auf, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben und auf Reisen zu verzichten.Die massiven Schneefälle verursachten darüber hinaus Probleme im Verkehrswesen. Viele Straßen sind noch immer durch Schneeverwehungen unpassierbar, aus Sicherheitsgründen wurden mitunter Fahrverbote erlassen. Am internationalen Airport von Buffalo wurden witterungsbedingt Dutzende Verbindungen abgesagt. Reisende in der Region sollten die Situation über die lokalen Medien verfolgen und den Anweisungen der Behörden Folge leisten.Grund für die starken Schneefälle in genau dieser Region ist der sogenannte „Lake Effect“. Dieser wird durch sehr kalte Luftströmungen aus dem Norden der USA hervorgerufen, die über die Großen Seen hinwegziehen. Dabei steigt über dem wärmeren Wasser Feuchtigkeit auf und wird in Richtung Südosten transportiert, wo sie in Form von Schnee wieder abgegeben wird. Zum Beginn dieser Woche soll sich die Wetterlage nach Ansicht der Meteorologen und Meteorologinnen jedoch wieder beruhigen. Damit dürften viele Reisende Hoffnung für das kommende Wochenende schöpfen: Am Donnerstag wird in den USA der Familienfeiertag Thanksgiving begangen, welcher traditionell mit einem hohen Reiseaufkommen verbunden ist.