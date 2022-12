USA: Schneesturm sorgt für Straßensperrungen und Flugausfälle

München, 21.12.2022 | 17:01 | cge

Die USA erwarten in den nächsten Tagen eisige Temperaturen mit schweren Schneefällen und starken Stürmen. Dabei muss vor allem im Norden mit Temperaturen von minus 30 Grad oder weniger gerechnet werden. Von den Rocky Mountains bis zum Golf von Mexiko kann es als Folge zu Einschränkungen im Vorweihnachtsverkehr kommen.



In den USA muss in den nächsten Tagen vom Nordwesten bis zum Golf von Mexiko mit starkem Schneefall gerechnet werden.

In den westlichen Bundesstaaten kam es aufgrund der Witterung bereits zu Lawinenwarnungen und Sperrungen wichtiger Highways. Die schweren Schneefälle und hohen Windgeschwindigkeiten behindern dabei den vorweihnachtlichen Reiseverkehr. Auch beim Flugverkehr muss mit zahlreichen Einschränkungen gerechnet werden, wobei es große Drehkreuze wie Denver und Minneapolis am schlimmsten treffen könnte. In den sturmfreien Teilen der USA können die Auswirkungen der Flugeinschränkungen ebenfalls bemerkbar sein und zu Ausfällen oder Verspätungen führen.Zwischen den nordwestlichen Rocky Mountains und den Südstaaten der USA muss mit hohen Windgeschwindigkeiten gerechnet werden. Vor allem die nördlichen Staaten des Mittleren Westens erwarten dabei zusätzlich starke Schneefälle. In den Tagen kurz vor Weihnachten sollte dabei vor allem im westlichen Teil South Dakotas und im Nordwesten Nebraskas mit bis zu 60 Zentimetern Neuschnee gerechnet werden. Bis Donnerstagmorgen kann die Schneefront bereits den Süden von Kansas und Colorado erreichen. Vorsicht ist dabei vor allem auch während starker Sturmböen geboten, die eine Stärke von bis zu 100 Stundenkilometern erreichen sollen und zu herabstürzenden Gegenständen oder umfallenden Bäume und Strommasten führen können.Bis an den Golf von Mexiko wird das Unwetter für frostige Luft sorgen und am Freitag seinen Höhepunkt erreichen. Dann muss auch in Texas mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich gerechnet werden. Während im Nordwesten der USA nahezu 15 Millionen Menschen mit Unwetterwarnung in die kalten Feiertage starten, können die südöstlichen Bundesstaaten aufatmen. Das sonnige Miami bietet aktuell sommerliche Temperaturen und ungetrübten Badespaß.