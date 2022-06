USA: Testpflicht bei Einreise aufgehoben

München, 13.06.2022 | 09:54 | soe

Die USA haben zum 12. Juni die generelle Testpflicht für Flugreisende abgeschafft. Sie galt bislang unabhängig vom Impfstatus und der Staatsangehörigkeit. Von nun an müssen Reisende keinen negativen PCR- oder Antigentest mehr vorlegen, der Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung wird aber weiterhin von ihnen verlangt.



Am Nachmittag des 10. Juni teilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC mit, dass Einreisende aus dem Ausland künftig keinen negativen Corona-Test mehr vor ihrem Flug in die USA vorweisen müssen. Die neue Regelung trat bereits zwei Tage später in Kraft. Begründet wurde der Schritt damit, dass die Pandemie in eine neue Phase eingetreten sei und es inzwischen mehr Behandlungsmöglichkeiten sowie durch die Impfung eine höhere Immunität gebe. Aus diesem Grund bestünde ein geringeres Risiko, in den USA eine COVID-Infektion mit schwerem oder gar tödlichem Verlauf zu erleiden.Bisher mussten Flugreisende in die USA noch vor dem Betreten des Flugzeugs ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen. Dabei durfte es sich um einen maximal 24 Stunden alten PCR- oder Antigentest handeln, die Pflicht galt sowohl für ausländische Staatsangehörige als auch für zurückkehrende US-Amerikaner und -Amerikanerinnen. Seit dem letzten Sonntag genügt allerdings für alle auf dem Luftweg Einreisenden der Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung. Als vollständig geimpft gilt, wer vor mindestens 14 Tagen das Grundimpfschema abgeschlossen hat, eine Booster-Impfung ist nicht zwingend nötig. Wer nicht geimpft ist, darf als Ausländer oder Ausländerin nur in Ausnahmefällen in die USA einreisen.Bereits seit mehreren Monaten hatten Interessenvertreter und -vertreterinnen der US-Tourismusindustrie sich für den Entfall der zusätzlichen Testpflicht ausgesprochen. Erst im Mai initiierten Hotelketten, Fluggesellschaften, Airports und weitere Branchenangehörige einen Brief an den COVID-Koordinator des Weißen Hauses, in dem sie die Aufhebung der Einreisetests forderten. Zum einen gebe es auch bereits beim Übertreten der Landgrenzen von Kanada und Mexiko keine Testpflicht mehr, zum anderen fürchtete die Reiseindustrie starke wirtschaftliche Einbußen. Von der erleichterten Einreise erhoffen sich die Beteiligten nun einen weiteren Aufschwung des Tourismus.