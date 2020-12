Venedig: Heute Hochwasser erwartet

München, 28.12.2020 | 09:49 | cge

Venedig erwartet am heutigen Montag erneut Hochwasser. Wie Bürgermeister Luigi Brugnaro am Sonntag via Twitter schrieb, rechne man gegen 10:30 Uhr mit Wasserständen von 130 Zentimetern über dem Normalwert. Gegen 21:30 Uhr solle der Meeresspiegel bei 110 Zentimetern liegen. Zudem soll das neue Flutschutzsystem „Mose“ aktiviert werden.



Venedig erwartet Hochwasser.

Bis zum 30. Dezember rechnen die venezianischen Behörden weiterhin mit hohen Pegelständen und Maximalwerten um 120 und 130 Zentimeter über dem Normalwert. Bürger und Gäste der Stadt Venedig sind angehalten, sich fortlaufend über die derzeitigen Ereignisse zu informieren und die Gezeiten auch in den kommenden Tagen zu beobachten.Zum Schutz der Lagunenstadt wird seit Herbst dieses Jahres das neue Flutschutzsystem Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) genutzt. Das milliardenschwere System besteht aus 78 beweglichen Elementen, die an drei Stellen der Lagune installiert sind. Normalerweise liegen diese Stahlkästen mit Wasser gefüllt am Meeresboden. Kommt das System zum Einsatz, wird das Wasser durch Pressluft herausgedrückt, die Schutztore erheben sich und bilden so eine Barriere gegen die Fluten des Meeres. Für den Erfolg von Mose ist jedoch eine Vorlaufzeit von rund 48 Stunden notwendig. Anfang Oktober kam das Schutzsystem erstmalig erfolgreich zum Einsatz und konnte so die historische Altstadt vor erneuter Überschwemmung bewahren.Die berühmte Lagunenstadt hat in jedem Winter mit Hochwasser zu kämpfen. Grund hierfür sind eine besonders starke Flut in Kombination mit niedrigem Luftdruck des Windes Scirocco, einem heißen aus Südosten kommenden Saharawind, der die Wassermassen dann in Richtung Venedig drängt. Erst im November 2019 waren neben der Altstadt Venedigs auch die Nachbarinseln Pellestrina und Burano stark vom Hochwasser betroffen.