Vietnam: Quarantäne für Urlauber soll Mitte März entfallen

München, 18.02.2022 | 09:37 | cge

Für Reisende nach Vietnam stehen Erleichterungen bei der Einreise bevor. Das südostasiatische Land plant die Aufhebung der Quarantäne. Dies berichtet das Portal Der Farang unter Berufung auf eine Regierungsankündigung vom Mittwoch.



Ab dem 15. März benötigen geimpfte Urlauberinnen und Urlauber für einen Aufenthalt in Vietnam nur noch einen PCR-Test vor der Abreise und einen Antigentest nach der Ankunft. Dessen Ergebnis muss eine Nacht in einem Hotel abgewartet werden. Diese Regelung soll auch für kürzlich vom Coronavirus genesene Personen greifen. Ebenso wie andere asiatische Länder hatte auch Vietnam seine Grenzen seit Beginn der Corona-Pandemie geschlossen gehalten.Wie das Auswärtige Amt in seinen Sicherheitshinweisen schreibt, sind die Regionen Vietnams derzeit in vier Stufen von Grün (geringes Risiko) über Gelb und Orange bis hin zu Rot (sehr hohes Risiko) eingestuft. Mit dieser Eingruppierung gehen unterschiedliche Maßnahmen einher. Wer aus einem Gebiet der Stufe Rot in eine andere Provinz reisen möchte, muss ein negatives Testergebnis vorweisen. Diese Vorgabe besteht unabhängig vom Impf- oder Genesungsstatus. In der Hauptstadt Hanoi laufen sowohl Geschäfte und Dienstleister als auch Gastronomiebetriebe und Hotellerie wieder im Normalbetrieb. In einzelnen Bezirken der Stadt gibt es jedoch Einschränkungen und lediglich Take-away-Angebote sind möglich.Die Neuinfektionszahlen in Vietnam befinden sich im Vergleich zu Deutschland auf einem niedrigen Niveau, zeigen jedoch eine steigende Tendenz. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vietnam liegt nach Angaben von Zeit Online am 18. Februar bei 218. Für Deutschland beträgt dieser Wert laut Robert Koch-Institut 1.371,7. Vietnam gilt derzeit als Corona-Hochrisikogebiet. Urlauberinnen und Urlauber, die aus Vietnam zurück nach Deutschland reisen, sind verpflichtet, die digitale Einreiseanmeldung auszufüllen und sich für zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Diese kann durch einen Nachweis des Impf- oder Genesungsstatus umgangen werden.