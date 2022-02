Vietnam öffnet Grenzen für geimpfte Urlauber

München, 15.02.2022 | 09:57 | soe

Vietnam hat zum 15. Februar alle Beschränkungen für den internationalen Flugverkehr abgeschafft. Nach Aussage der vietnamesischen Luftfahrtbehörde sollen die Flugbewegungen erneut das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie erreichen. Vollständig geimpfte Urlauber und Urlauberinnen können somit wieder nach Vietnam einreisen, müssen jedoch eine dreitägige Quarantäne einhalten.



Seit rund zwei Jahren waren touristische Einreisen nach Vietnam untersagt, nachdem sich das Land im März 2020 zu Beginn der Pandemie stark abgeschottet hatte. Eine Ausnahme bildeten seit November 2021 nur fünf Strandziele, darunter die Insel Phú Quốc, welche im Rahmen eines Pilotprojekts besucht werden konnten. Seit dem 15. Februar dürfen nun alle touristischen Flüge wieder stattfinden. Dinh Viet Son, stellvertretender Direktor der Zivilluftfahrtbehörde Vietnams, kündigte eine schrittweise Steigerung der Flugfrequenzen auf Vor-Pandemie-Niveau an. Die Partnerländer wurden über die Öffnung bereits informiert, nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zögere nur China noch mit der Zusage einer Wiederaufnahme der Flüge.Um aus Deutschland nach Vietnam reisen zu können, benötigen Passagiere und Passagierinnen nach Medienberichten nur den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes. Zusätzlich ist eine dreitägige Isolationszeit einzuhalten, die in einer eigenen Unterkunft oder im Hotel verbracht werden kann. Das Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für Vietnam noch nicht angepasst. Bisher waren für einreiseberechtigte Personen mit vollständiger Impfung neben der dreitägigen Quarantäne mehrere Corona-Tests vorgeschrieben. Ob diese weiterhin vorgenommen werden müssen, ist noch nicht klar.Die touristische Öffnung Vietnams erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Land die höchsten Infektionszahlen seit Pandemiebeginn verzeichnet. Im internationalen Vergleich sind diese dennoch als verhältnismäßig niedrig zu bewerten: Mit Stand zum 15. Februar liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 184,9. Als Grund für den aktuellen Anstieg der Infektionszahlen werden die Feierlichkeiten zum Neujahrsfest angesehen, das in Vietnam am 1. Februar begangen wurde. Durch neu organisierte Maßnahmen will die vietnamesische Regierung dieser Entwicklung Einhalt gebieten und eine sichere Öffnung für Touristen und Touristinnen ermöglichen. Aus Sicht des Robert Koch-Instituts gilt Vietnam seit dem 15. August 2021 als Corona-Hochrisikogebiet.