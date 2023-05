Sydney erstrahlt im Rahmen des Vivid Sydney Festivals 2023

München, 12.05.2023 | 16:30 | twi

In Sydney steht die dreizehnte Auflage des Vivid Sydney Festivals bevor. Vom 26. Mai bis zum 17. Juni werden Wahrzeichen der australischen Metropole am Abend farbenfroh angestrahlt und lassen sich so in einem komplett neuen Licht genießen. Im Rahmen des Festivals finden zudem zahlreiche weitere kulturelle Veranstaltungen zwischen Kunst, Musik und Gastronomie statt.



Das diesjährige Vivid Sydney Festival verspricht ein buntes Programm.

Während auf der Nordhalbkugel der Sommer in den Startlöchern steht, werden die Tage auf der Südhalbkugel kürzer. Seit 2009 wird in Australiens größter Stadt Sydney im Herbst das Vivid Sydney Festival veranstaltet. Für dieses werden Wahrzeichen der Stadt wie die Sydney Harbour Bridge oder das ikonische Opernhaus von eindrucksvollen Lichtinstallationen angestrahlt, wodurch sich vor allem das Hafenviertel zu einer Art überdimensionaler Leinwand entwickelt. Das Motto des diesjährigen Festivals lautet dabei „Vivid Sydney, Naturally“. Eine der diesjährigen Lichtinstallationen am Opernhaus stellt dabei eine Hommage an den australischen Künstler John Olsen dar, der im April dieses Jahres im Alter von 95 Jahren verstorben war.Zu den Höhepunkten des Festivals zählt in jedem Jahr der sogenannte Light Walk. Dieser achteinhalb Kilometer lange Weg führt vom Opernhaus über die Harbour Bridge zu den Kais von Walsh Bay und wieder zurück. Entlang der Strecke finden Besucherinnen und Besucher 26 Lichtinstallationen von 26 Kunstschaffenden aus 13 Ländern. Zudem werden die ungenutzten Bahntunnel unter dem Bahnhof Wynyard erstmalig für die Öffentlichkeit freigegeben. Dort findet eine Veranstaltung mit dem Namen „Dark Spectrum“ statt, die als eine immersive audio-visuelle Reise durch acht unterschiedliche Installationen beschrieben wird. Das Australian Museum sowie das Powerhouse Museum führen erneut das Up-Late-Programm durch, in dessen Rahmen Interessierte abends an kostenfreien und interaktiven Veranstaltungen teilnehmen können.Vivid Sydney geht auf eine Veranstaltung für mehr Energieeffizienz zurück, deren Tradition jährlich unter dem Namen Vivid Ideas fortgeführt wird. Das Ideenfestival umfasst in diesem Jahr insgesamt 20 Panels und Podiumsdiskussionen rund um die menschliche Vorstellung des Natürlichen. Als Headliner spricht die britische Autorin Jeanette Winterson zum Thema „Life and Mars: The Future of Human“. Erstmalig wird zudem das Gastronomiefestival Vivid Food veranstaltet. Dieses umfasst das Vivid Sydney Dinner, für welches hauptsächlich saisonale Zutaten aus dem australischen Bundesstaat New South Wales verarbeitet werden. Zudem werden namhafte Restaurants eigens für das Festival kreierte Menüs anbieten.