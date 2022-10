Weihnachtsurlaub 2022: Die besten Ziele gibt es auch günstig

München, 20.10.2022 | 11:08 | soe

Auch in diesem Jahr möchten viele Reiselustige ihre Weihnachtsferien nicht zuhause verbringen, sondern die besinnliche Zeit für einen Urlaub nutzen. Wer jetzt im Oktober noch nicht gebucht hat, sollte sich allerdings nicht mehr allzu viel Zeit lassen, denn in den besonders beliebten Regionen werden die Angebote für die Weihnachtszeit allmählich knapp. Wo der Weihnachtsurlaub 2022 besonders günstig wird und welche Ziele die schönsten für Schnee-Fans, Badeurlauber und -urlauberinnen sowie Städtereisende sind, haben wir herausgefunden.



Die besten Ziele für Weihnachtsurlaub 2022 sind auch jetzt noch günstig buchbar.

Viele Unterkünfte, insbesondere in den beliebten Schneeregionen in Deutschland und Europa, sind bereits seit dem Sommer ausgebucht. Für Kurzentschlossene gibt es aber immer noch das eine oder andere Schnäppchen zu entdecken. Wer in der Wahl seiner Zielregion flexibel ist und neben dem Flugzeug auch eine Eigenanreise mit der Bahn oder dem Mietwagen in Betracht zieht, kann durchaus auch jetzt noch traumhafte Hotelzimmer oder Ferienunterkünfte buchen.Durch den Anstieg der Reisepreise infolge der Corona-Pandemie sowie die aktuelle Inflationslage sind günstige Ziele für den Weihnachtsurlaub 2022 besonders begehrt. Ein Geheimtipp für sonnenhungrige Sparfüchse ist derzeit Malta: Auf der Mittelmeerinsel herrschen auch im Dezember im Durchschnitt noch angenehme 15 bis 17 Grad Celsius, was entspanntes Besichtigen der Sehenswürdigkeiten und Spazieren durch die hübsche Hauptstadt Valletta erlaubt. Im Moment gibt es Pauschalreisen nach Malta schon ab 275 Euro pro Person für eine Woche mit Flug und Hotel. Ähnlich günstig sind Reisen in die Türkei zu bekommen: Nach Istanbul und Umgebung kommen Urlauber und Urlauberinnen aktuell ab 279 Euro pro Person. Dafür sind der Flug, die Übernachtung im Doppelzimmer eines Vier-Sterne-Hotels und Vollpension inklusive. Für weihnachtlichen Strandurlaub in der Region Side und Alanya werden 336 Euro pro ReisendeReisegast fällig. Ebenso sonnig und mild wie an der Türkischen Riviera ist es im Dezember in Südspanien an der Costa del Sol. Wer den Weihnachtsmann zum Beispiel in der Provinz Málaga empfangen möchte, zahlt ab 308 Euro pro Person für Flug und Ferienunterkunft.Wenn es im Weihnachtsurlaub nicht zu weit in die Ferne gehen soll, haben viele deutsche Regionen wunderbare Winterlandschaften zu bieten. Im Allgäu, im Harz oder in der Sächsischen Schweiz gibt es noch immer eine große Auswahl an Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen mit Kapazitäten über die Weihnachtsfeiertage. Im rustikal-gemütlichen Torfhaus Harzresort übernachten Gäste beispielsweise zwischen dem 23. und 30. Dezember für 470 Euro pro Person. Nicht minder schön wird der Weihnachtsurlaub an den Küsten von Nord- und Ostsee, wenn der Dezemberwind das Meer aufwühlt und auf dem Dünengras der Raureif glitzert. Das Vier-Sterne-Parkhotel Rügen empfängt Weihnachtsurlauber und -urlauberinnen ab 469 Euro pro Person für sieben Nächte rund um Weihnachten.Für die ultimative Winterflucht in die Sonne lohnt im Dezember ein Langstreckenflug. Dann können Reisende sich wirklich darauf verlassen, am Urlaubsort sonniges Wetter und beste Badetemperaturen im Meer vorzufinden. In diesem Jahr lockt erstmalig seit dem Ende der Corona-Beschränkungen wieder ein Weihnachtsurlaub in Thailand, wo ab Dezember die Hauptreisezeit beginnt. Ob auf Phuket, Koh Samui oder in der Provinz Krabi, überall warten goldene Strände und eine freundliche Bevölkerung, die sich nach den entbehrungsreichen Pandemiejahren auf die Rückkehr der Touristen und Touristinnen freut. Ebenso beliebt ist über die Feiertage die Karibik. Kuba, die Dominikanische Republik oder die Riviera Maya in Mexiko bieten jetzt perfektes Wetter und sind wieder durch viele Direktverbindungen an deutsche Flughäfen angebunden.Kinderaugen werden leuchten, wenn sie zu Weihnachten ein richtiges Weihnachtsdorf besuchen können. In Rovaniemi in Finnland liegt der offizielle Hauptsitz des Weihnachtsmannes mit ganzjährig besetztem Büro, ganz besonders faszinierend ist der Besuch aber natürlich Ende Dezember. Vor Ort können große und kleine Gäste täglich den Weihnachtsmann selbst und seine Rentiere treffen und außerdem den Polarkreis überqueren. Hin- und Rückflüge über Weihnachte nach Rovaniemi gibt es mit je einem Zwischenstopp beispielsweise ab Berlin für 478 Euro, ab München für 559 Euro und für 573 Euro ab Frankfurt am Main.Verschneite Traumlandschaften gibt es jedoch nicht nur am Nordpol, sondern auch nach einigen Stunden Auto- oder Bahnfahrt in den Alpen. Sie ziehen über die Weihnachtsferien viele Wintersportbegeisterte an, aber auch erholungssuchende Familien und Paare, die eine Vielzahl hervorragender Wellnesshotels vorfinden. Mit einem Preisvergleich lassen sich dafür auch jetzt noch erschwingliche Angebote finden, so sind sieben Übernachtungen über Weihnachten im Vier-Sterne-Hotel Garda Hotel Forte Charme in Nago-Torbole für 470 Euro pro Person zu haben. Noch günstiger wird es in der Albergo Sala in Valbrona, wo das Doppelzimmer mit Bergblick im gleichen Zeitraum 285 Euro pro Gast kostet. In den österreichischen Alpen lockt das Panoramahaus Dornbirn mit großem Spa- und Wellnesscenter zu einem Preis von 413 Euro pro Person für sieben Nächte im Doppelzimmer mit Bergblick.Viele Städte entfalten zur Weihnachtszeit einen ganz besonderen Zauber, zu dem nicht zuletzt die festlich geschmückten Schaufenster und prächtigen Weihnachtsmärkte beitragen. Die bekanntesten unter ihnen sind in Deutschland Nürnberg mit dem Christkindlesmarkt und Dresden mit dem Striezelmarkt, die allerdings auch entsprechend große Menschenmassen anziehen. Nicht weniger hübsch und wesentlich entspannter geht es beispielsweise in Freudenberg im Siegerland zu. Wer den Weihnachtsmarktbesuch mit viel Kultur, Shopping und Sightseeing verbinden möchte, findet aktuell noch günstige Pauschalreiseangebote nach Venedig oder Rom, wo acht Tage um Weihnachten mit Flug und Hotel ab 305 beziehungsweise 330 Euro pro Person zu haben sind.