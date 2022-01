Wintereinbruch in Griechenland und der Türkei sorgt für Schneechaos

München, 25.01.2022 | 10:16 | rpr

In Griechenland und der Türkei sorgt aktuell ein Wintereinbruch für Chaos. Starke Schneefälle haben sowohl die türkische Metropole Istanbul als auch die griechische Hauptstadt Athen sowie zahlreiche griechische Inseln mit einer weißen Schneedecke umhüllt, Schließungen von zahlreichen Einrichtungen sind die Folge davon. Wie die Zeit berichtet, wurde der Flugverkehr am Flughafen Istanbul komplett eingestellt; von und nach Griechenland verkehren nur eine limitierte Zahl an Flügen.



Schlechtwettertief Elpida sorgt in Griechenland und der Türkei für Schneechaos. (Symbolbild)

Bis zu minus 14 Grad Celsius und starke Schneefälle – Tief Elpida sorgt derzeit im südosteuropäischen Raum für ein ordentliches Winterchaos. Wie die Griechenland Zeitung berichtet, sind viele griechische Inseln wie die Kykladen, Euböa, Kreta und Skiathos bereits seit vergangenem Sonntag von dem Wintereinbruch betroffen, am Montag erreichten starke Winde und Schneefälle in der Hauptstadt Athen ihren Höhepunkt. Auch die Türkei bleibt von der Schneefront nicht verschont, insbesondere in der Provinz Istanbul liegt der Verkehr weitestgehend lahm. Sowohl die griechischen als auch türkischen Behörden rufen die Einwohnerinnen und Einwohner dazu auf, wenn möglich, zuhause zu bleiben.Insbesondere das Transportwesen in der Metropolregion Istanbul wird nach aktuellen Medienberichten von den Schneefällen stark beeinträchtigt. Der Flugbetrieb am Flughafen Istanbul musste aufgrund zugeschneiter Start- und Landebahnen komplett eingestellt werden. Wie der Leiter der staatlichen Flughafenbehörde Huseyin Keskin twitterte, wurde die Schließung des Airports bis vorerst 25. Januar, 13 Uhr Ortszeit, verlängert. Darüber hinaus gab Istanbuls Gouverneur Ali Yerlikaya bekannt, dass alle Straßen vom Nordwesten der Türkei in die Provinz Istanbul bis auf weiteres gesperrt sind.Auch in Griechenland legen Schneefall und -stürme das öffentliche Leben weitestgehend lahm. Schulen und Impfzentren in Athen wurden geschlossen, zudem kommt es im U-Bahn-Verkehr zum Hauptstadt-Flughafen zu wiederholten Beeinträchtigungen. Auch der Flugverkehr von und nach Griechenland ist von der Schlechtwetterfront Elpida betroffen, viele In- und Auslandsflüge mussten gestrichen werden. Wie die Greek Travel Pages berichtet, operiert die griechischen Fluggesellschaft Aegan aktuell mit einem limitierten Flugplan, sofern die Bedingungen es zulassen. Unter anderem zählen dazu Flüge zwischen Thessaloniki und Frankfurt sowie Stuttgart. Auch eine Rotation zwischen Frankfurt und Athen wird angeboten. Am 25. Januar um 12 Uhr soll ein neuer Flugplan je nach Wetterlage bekanntgeben werden, Passagiere und Passagierinnen sollten sich jedoch auf weitere Flugausfälle einstellen.