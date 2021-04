Zypern hebt Quarantäne für Urlauber auf

München, 27.04.2021 | 09:32 | rpr

Zypern lockert seine Einreisebestimmungen für Touristen aus insgesamt 65 Staaten, darunter aus Ländern der Europäischen Union. Wie der für den Tourismus zuständige zyprische Vizeminister Savvas Perdios der halbamtlichen Nachrichtenagentur CNA am Montag mitteilte, soll ab dem 10. Mai 2021 die Einreise ohne Quarantäne möglich werden. Voraussetzung dafür ist, dass Reisende vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind oder einen negativen Corona-Test bei der Einreise vorweisen können.



Gemäß des im März 2021 eingeführten Ampelsystems in Zypern, welches alle weiteren Länder hinsichtlich ihres Corona-Risikos einstuft, befindet sich Deutschland aktuell in der roten Kategorie. Dementsprechend müssen einreisende Personen nach Vorlage eines negativen PCR-Tests vor der Einreise direkt nach Ankunft einen weiteren Corona-Test durchführen lassen. Bis das Ergebnis vorliegt, besteht die Pflicht einer Selbstisolation. Für Reisende aus Ländern der grauen Kategorie gilt des Weiteren eine 14-tägige Quarantänepflicht. Ab dem 10. Mai soll die Quarantäne für zahlreiche Staaten gänzlich aufgehoben werden. Demnach werden Reisende aus Deutschland, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind oder bei Einreise einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorlegen können, von der Quarantäne befreit.Der Nachweis einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus soll im Cyprus Flight Pass vermerkt werden. Diesen müssen Flugreisende bereits bei aktueller Einreise nach Zypern vor Antritt des Flugs online generieren und in gedruckter Form beim Boarding vorlegen. Darüber hinaus ist ein negativer PCR-Test nachzuweisen, dieser darf bei Einreise nicht älter als 72 Stunden sein. Nach Ankunft am Flughafen wird ein weiterer PCR-Test auf eigene Kosten durchgeführt. Bis das Ergebnis vorliegt, ist eine Quarantäne einzuhalten.In dem Mittelmeerstaat gilt bis vorerst 9. Mai 2021 ein Teil-Lockdown. Die Menschen im Land dürfen ihre Wohnungen und Häuser nur einmal täglich mit triftigem Grund und behördlicher Genehmigung verlassen. Darüber hinaus gilt zwischen 21 und 5 Uhr des Folgetags eine nächtliche Ausgangssperre. Gastronomische Betriebe sind seit dem 16. März unter Auflage strenger Kapazitätsbeschränkungen geöffnet, auch Hotels stehen unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder offen. Seitens des Robert Koch-Instituts wird Zypern seit dem 21. März 2021 als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Dementsprechend besteht vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung.