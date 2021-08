Zypern fordert Corona-Test sieben Tage nach Einreise

München, 03.08.2021 | 08:44 | soe

Zypern hat zum 2. August seine Einreisebestimmungen angepasst. Alle Ankommenden benötigen seither sieben Tage nach der Einreise einen negativen Corona-Test, wenn sie öffentliche Orte wie Restaurants, Museen oder Supermärkte betreten wollen. Vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und von einer Infektion Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen.



Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen zu Zypern mitteilt, gilt während der ersten sieben Tage des Aufenthalts der Cyprus Flight Pass als Zugangsvoraussetzung („Safepass“) für alle Orte, an denen üblicherweise mehr als zehn Personen zusammentreffen. Neben Geschäften und gastronomischen Betrieben zählen dazu auch Kulturstätten wie Museen. Ab dem siebten Tag nach der Einreise müssen alle Personen jedoch eine andere Form des Safepass vorlegen. Für vollständig Geimpfte und Genesene genügt ein entsprechender Statusnachweis, alle anderen Reisenden benötigen für den Zugang einen höchstens 72 Stunden alten PCR- oder Antigen-Schnelltest. Die Tests müssen von ungeimpften Personen über 16 Jahren selbst gezahlt werden.Jeder Reisende muss sich vor dem Abflug nach Zypern online registrieren und erhält dadurch den Cyprus Flight Pass. Im Zuge der digitalen Anmeldung wird ein Formular ausgefüllt und ein weitgehender Haftungsverzicht gegenüber der Republik Zypern für den Fall erklärt, dass sich der Passagier dort mit COVID-19 infiziert. Wer einen Impfnachweis besitzt, muss diesen ebenfalls einreichen. Anerkannt werden alle von der Europäische Arzneimittelagentur EMA zugelassenen Impfstoffe sowie die Produkte Sputnik V, Sinopharm oder Sinovac. Der Cyprus Flight Pass ist, ebenso wie der Impfnachweis, in ausgedruckter Form auf dem Flug mitzuführen und bei der Ankunft in dem Inselstaat vorzulegen. Wird gegen diese Vorgabe verstoßen, kann die Einreise verweigert oder ein Bußgeld von 300 Euro verhängt werden. Da Zypern die Bundesrepublik Deutschland aktuell auf der grünen Liste führt, müssen Ankommende von dort bei der Einreise keinen negativen PCR-Test mehr vorlegen. Es ist jedoch mit stichprobenartigen Tests von Passagieren ausgewählter Flüge vor Ort zu rechnen.Zypern gilt aktuell aufgrund hoher Inzidenzwerte als Corona-Hochrisikogebiet, es herrscht eine Reisewarnung des Auswärtigem Amtes. Seit Mitte Juli sinken die Fallzahlen jedoch wieder kontinuierlich. Versammlungen in dem Inselstaat unterliegen Kapazitätsbeschränkungen, zudem gilt in öffentlichen Außen- und Innenbereichen eine Maskenpflicht.