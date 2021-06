Zypern: Lockerungen zum 1. Juni

München, 02.06.2021 | 15:44 | soe

Zypern hat zum 1. Juni mehrere Corona Maßnahmen im Land gelockert. So wurde die nächtliche Ausgangssperre nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda um eine Stunde nach hinten verschoben und greift nun täglich erst ab 1 Uhr. Darüber hinaus dürfen Restaurants ihre Innenbereiche wieder bewirten und die Obergrenze für private Treffen wurde von zehn auf 20 Personen erhöht.



Seit dem 1. Juni gilt die Ausgangssperre auf Zypern von 1 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens und ist damit eine Stunde kürzer als bisher. Darüber hinaus dürfen Theater, Casinos und Konferenz- sowie Messehallen den Betrieb wiederaufnehmen und ihre Kapazitäten bis zu 50 Prozent auslasten. Um an Versammlungen unter freiem Himmel teilzunehmen, worunter auch Freisitze von Restaurants zählen, muss ab jetzt kein negatives, maximal 72 Stunden altes Corona-Testergebnis mehr vorgelegt werden. Wer in den seit dem 1. Juni wieder geöffneten gastronomischen Innenbereichen Platz nehmen möchte, hat das Testergebnis jedoch weiterhin zu erbringen. Alternativ wird auch ein Impf- oder Genesungsnachweis anerkannt.Schon in der kommenden Woche sollen in Zypern weitere Lockerungen folgen. Ab dem 10. Juni plant die Regierung, die Ausgangssperre vollständig aufzuheben. Gleichzeitig sollen Nachtclubs wieder öffnen dürfen. In der Privatwirtschaft können Unternehmen wieder mehr als 50 Prozent ihrer Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück in die Präsenzarbeit holen. Einige Beschränkungen bleiben jedoch bestehen, so müssen weiterhin in allen öffentlichen Außenbereichen einschließlich der öffentlichen Verkehrsmittel Mund-Nase-Schutzmasken getragen werden.Zypern hat Deutschland in die rote Risikostufe eingeordnet. Damit ist die Einreise unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Reisende aus Deutschland müssen bei der Ankunft einen maximal 72 Stunden alten, negativen PCR-Test mitführen und bei der Einreise einen weiteren vornehmen lassen. Für Geimpfte wurde die Einreise erleichtert: Sie unterliegen keinen Beschränkungen, wenn die Impfung vor mindestens 14 Tagen abgeschlossen und mit einem von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassenen Impfstoff, alternativ mit Sputnik V oder dem Sinopharm-Impfstoff, vorgenommen wurde. Vor dem Abflug ist zudem das Ausfüllen eines Online-Fragebogens nötig, um den Cyprus Flight Pass zu erhalten. Zypern gilt aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet.