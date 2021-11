Zypern verschärft Corona-Maßnahmen ab 29. November

München, 26.11.2021 | 10:08 | cge

Zypern verschärft zum 29. November die Corona-Maßnahmen. Ab dann ist der Zutritt zu gastronomischen Betrieben, kulturellen Einrichtungen und Großveranstaltungen für Personen ab 14 Jahren nur noch mit einem COVID Safe Pass möglich. Dies berichtet das Informationsportal Garda.



Mit der Verpflichtung zum Safe Pass haben ab dem 29. November nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder in den vergangenen sechs Monaten davon genesene Personen die Möglichkeit, an bestimmten Freizeitbeschäftigungen teilzunehmen. Die Vorlage eines maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Tests ist ebenfalls für den Zutritt zulässig. Ab dem 1. Dezember wird auch ein negatives Ergebnis eines Antigentests anerkannt, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Weiterhin ist es ab dem 15. Dezember Personen ab zwölf Jahren nur noch mit mindestens einer erhaltenen Impfdosis gestattet, bestimmte Einrichtungen zu besuchen, darunter fallen beispielsweise Restaurants, Theater, Kinos und Sportstadien. Ab dem 18. Dezember soll der Safe Pass von Personen, deren Impfung bereits sieben Monate zurückliegt, zudem nur noch mit Booster-Impfung gültig sein, gibt der zyprische Gesundheitsminister Michalis Hadjipantela in einem Statement bekannt.An öffentlichen Plätzen greift ab dem 29. November außerdem eine Maskenpflicht. Alle Personen ab sechs Jahren müssen dann in diesen Bereichen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens auf Zypern sollen bis zum 31. Dezember Gültigkeit haben.Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Angaben der Zeit am 25. November 190,8 (Vergleich Deutschland am 26. November: 438,2). Das Land weist nach Aussage des Gesundheitsministers Zyperns die viertniedrigste Todesrate in Europa auf. Rund 48 Prozent der zyprischen Bevölkerung gilt als vollständig geimpft. In der Bundesrepublik liegt die Impfquote derzeit bei 68 Prozent. Zypern wird derzeit aus deutscher Sicht durch das Robert Koch-Institut nicht als Corona-Hochrisikogebiet gewertet. Urlauber und Urlauberinnen, die aus Zypern nach Deutschland zurückkehren, unterliegen somit keiner Pflicht zur Quarantäne.