Brückentage 2023: So gibt es bis zu 15 Wochen frei

Maximaler Urlaub mit minimalem Einsatz von Urlaubstagen: Im Jahr 2023 fallen endlich wieder weniger Feiertage auf die Wochenenden, sodass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch Nutzung der Brückentage ihre Urlaubsplanung optimieren können. Wir geben Tipps, wie die freien Tage bestmöglich eingesetzt und bis zu 15 Urlaubswochen herausgeholt werden können.



Durch die Nutzung der Brückentage 2023 lässt sich die Urlaubsplanung optimieren.

Zu Beginn des Jahres meint es der Kalender zunächst noch nicht gut mit den meisten Arbeitstätigen: Der Neujahrstag fällt auf einen Sonntag und geht somit als zusätzlicher freier Tag verloren. In Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt bietet der Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar jedoch einen arbeitsfreien Freitag, sodass mit vier Urlaubstagen dazwischen ganze neun Tage ausgespannt werden kann. Der April lockt mit dem Karfreitag und Ostermontag, sodass gemeinsam mit den Wochenenden und unter Einsatz von acht Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage winken.Im Mai liegen mit Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag zwei wochentagsgebundene Feiertage, der variable 1. Mai fällt im kommenden Jahr jedoch endlich wieder auf einen Montag und beschert der arbeitenden Bevölkerung zumindest ein langes Wochenende. Wem das nicht genügt, der kann beispielsweise zwischen dem 13. und dem 21. Mai mit vier Urlaubstagen neun Tage freihaben. Auch die Oktoberfeiertage, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sowie der Reformationstag am 31. Oktober, fallen im Jahr 2023 unter die Woche. Beides sind Dienstage, sie laden also mit je einem genommenen Urlaubstag zu einem Vier-Tage-Wochenende ein.Das Weihnachtsfest fällt im nächsten Jahr ebenso wieder vergleichsweise günstig: Zwar liegt Heiligabend, der üblicherweise als halber Arbeitstag gilt, auf einem Sonntag. Dafür sind durch die Weihnachtsfeiertage aber ein Montag und ein Dienstag arbeitsfrei. Gleiches gilt für den folgenden Neujahrstag 2024, der auf einen Montag fällt.