Dominikanische Republik: Corona-Versicherung für Touristen verlängert

München, 10.05.2021 | 11:43 | soe

Die Dominikanische Republik hat ihre kostenlose Corona-Krankenversicherung für Touristen ein weiteres Mal verlängert. Wie die Lokalzeitung Diario turistico de la República Dominicana berichtet, hat Tourismusminister David Collado eine Verlängerung um 30 Tage genehmigt, bevor die Versicherung endgültig auslaufen soll. Damit sind noch bis Ende Mai die Folgekosten von Urlaubern abgedeckt, sollten sich diese bei einem Aufenthalt in dem Karibikstaat mit Corona infizieren.



Die Dominikanische Republik hatte die kostenlose Corona-Versicherung für Touristen im vergangenen Spätsommer eingeführt, bevor die Hauptsaison in dem Urlaubsland begann. Seither wurde sie stetig verlängert, zuletzt bis zum 30. April 2021. Die nun von Tourismusminister Collado verkündete weitere Ausdehnung der Versicherung um weitere 30 Tage soll jedoch die letzte sein, da die Impfkampagne im Land gut voranschreitet und sich der Tourismussektor spürbar erholt. Ab wann die 30 Tage genau gezählt werden und ob sie den gesamten Monat Mai oder einige Tage weniger umfassen, geht aus den Medienberichten nicht klar hervor.Die kostenfreie Corona-Versicherung greift automatisch für alle Urlauber, die mit einem kommerziellen Flug in die Dominikanische Republik kommen und dort in einem Hotel übernachten. Sobald der Check-in ins Hotel erfolgt, wird ein Gesundheitsplan aktiviert. Sollte sich der Reisende während seines Aufenthalts mit dem Coronavirus infizieren, werden sowohl seine Kosten für medizinische Behandlungen inklusive Medikamente, Krankenhausaufenthalt und Notfalltransport, als auch eventuelle Flugumbuchungsgebühren übernommen. Die Maßnahme soll Urlaubern zusätzliche Sicherheit bieten.Seit dem 25. April wird die Dominikanische Republik vom Robert Koch-Institut nicht mehr als Corona-Risikogebiet eingestuft, daraufhin entfielen auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes und die Quarantänepflicht bei der Rückkehr nach Deutschland. Auch die Einreise in die Dominikanische Republik selbst unterliegt kaum Beschränkungen. Reisende müssen bei der Ankunft nicht in Quarantäne, nicht einmal ein negativer Corona-Test ist zwingend vorgeschrieben. Wer jedoch einen negativen, maximal 72 Stunden alten PCR-Test mitbringt, umgeht damit die stichprobenartigen Untersuchungen am Ankunftsflughafen.