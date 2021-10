Dominikanische Republik: Keine Impfung für Touristen nötig

München, 18.10.2021 | 09:11 | soe

Die Dominikanische Republik fordert von Urlaubern weiterhin keine Corona-Impfung für die Einreise oder den Check-in ins Hotel. Dies geht aus einem Beschluss des dominikanischen Tourismusministeriums MITUR hervor. Für den öffentlichen Nahverkehr und viele nicht touristische Einrichtungen greift in der Dominikanischen Republik ab heute eine Nachweispflicht.



Die Dominikanische Republik nimmt Hotels und touristische Aktivitäten von der Corona-Nachweispflicht aus.

Um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen, hat das Gesundheitsministerium den Zugang zu gastronomischen Betrieben, Nachtclubs und Diskotheken, Einkaufszentren und weiteren öffentlichen Institutionen zum 18. Oktober beschränkt. Für deren Nutzung ist ab sofort ein Corona-Impfnachweis oder ein maximal sieben Tage alter PCR-Test nötig. Für Urlaubsgäste gibt es jedoch weitreichende Ausnahmen, wie eine von Tourismusminister David Collado am 14. Oktober unterzeichnete Resolution festlegt.Aus dem Dokument geht hervor, dass ausländische Touristen weiterhin in Hotels in der Dominikanischen Republik einchecken dürfen, ohne eine Corona-Impfung oder ein negatives Testergebnis nachweisen zu müssen. Davon eingeschlossen sind auch alle im Hotel angebotenen Dienstleistungen wie beispielsweise Restaurants. Zudem werden touristische Aktivitäten wie Wanderausflüge, Ausritte, Wasser- und Freizeitparks, Wassersport, Parasailing und Tauchkurse von der Nachweispflicht ausgenommen. Darüber hinaus bestätigt der Beschluss die bisherige Regelung, dass Urlauber ohne Impfung oder PCR-Test quarantänefrei in die Dominikanische Republik einreisen dürfen.Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen erklärt, fordert die Dominikanische Republik nur von den Einreisenden ausgewählter Staaten einen Impf- oder Testnachweis, darunter Schweden, Monaco und Spanien. Deutschland zählt jedoch nicht dazu. Wer aus der Bundesrepublik in den Karibikstaat einreisen möchte, muss demzufolge lediglich ein elektronisches Ein- und Ausreiseformular (E-Ticket) ausfüllen. Am Ankunftsflughafen kann es zu stichprobenartigen Gesundheitskontrollen kommen. Wer einen Corona-Impfnachweis oder einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorzeigen kann, muss an diesen nicht mitwirken. Aus deutscher Sicht gilt die Dominikanische Republik nicht als Corona-Hochrisikogebiet, heimkehrende Urlauber müssen sich also auch in Deutschland nicht in Quarantäne begeben.