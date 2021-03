Dominikanische Republik: Mehr Hotelzimmer zu Ostern

München, 16.03.2021 | 13:18 | soe

Die Dominikanische Republik bereitet sich auf die Ankunft der Osterurlauber vor. Nach Aussage des Tourismusministers David Collado dürfen über die Osterfeiertage die Hotels im Land wieder bis zu 80 Prozent der üblichen Gästezahl aufnehmen. Grund für die positive Entwicklung des dominikanischen Tourismussektors sind die stetig sinkenden Corona-Fallzahlen in dem Karibikstaat.



Die Dominikanische Republik erwartet eine erhöhte Nachfrage für Osterurlaub.

Bislang durften die Unterkünfte in der Dominikanischen Republik zwischen 60 und 70 Prozent ihrer Betten belegen. Durch die Einhaltung der Hygieneprotokolle sowie die fortschreitende Impfkampagne ist nun eine weitere Steigerung der Gästezahl möglich. Der Minister lobte die Arbeit der Tourismusbehörde MITUR, die sich aktiv für eine vollständige Erholung des Reiseverkehrs in dem Karibikstaat einsetzt. Über Ostern wird ein Besucherstrom internationaler Urlauber erwartet, für Einreisende aus Deutschland besteht weder eine Test- noch eine Quarantänepflicht vor Ort.Voraussetzung für die Einreise aus Deutschland in die Dominikanische Republik ist das Ausfüllen eines E-Tickets. Dieses ersetzt ab dem 1. April 2021 die bisherige Einreiseanmeldung in Papierform. Am Flughafen wird bei allen Einreisenden eine Temperaturmessung vorgenommen, stichprobenartig erfolgen zusätzliche Atemtests. Die Ankömmlinge sind verpflichtet, die genannten Untersuchungen zu gestatten, oder können alternativ einen höchstens 72 Stunden alten, negativen PCR-Test vorlegen.Noch in dieser Woche soll die zweite Phase der Impfkampagne in der Dominikanischen Republik beginnen. Hierfür wurde kürzlich eine neue Lieferung von einer Million Dosen des chinesischen Sinovac-Impfstoffes in Empfang genommen. Bislang wurden in dem Karibikstaat bereits über 600.000 Einwohner geimpft, darunter medizinisches Personal, Grundschullehrer und Menschen über 70 Jahren. Seit Anfang Februar sinken die Corona-Infektionszahlen in der Dominikanischen Republik kontinuierlich, das Land gilt jedoch laut Robert Koch-Institut noch immer als Corona-Risikogebiet.