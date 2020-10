Einreise: Südafrika schafft Visumpflicht für Deutsche ab

München, 02.10.2020 | 11:35 | soe

Südafrika fordert von Urlaubern aus Deutschland kein Visum mehr bei Kurzaufenthalten. Im März 2020 war die Visumpflicht aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend eingeführt worden. Zuvor war die touristische Einreise nach Südafrika für Deutsche bereits grundsätzlich ohne Visum möglich.



Südafrika erlaubt deutschen Touristen bei Kurzaufenthalten seit dem 1. Oktober 2020 wieder die Einreise ohne Visum.

Voraussetzung für die visumfreie Einreise nach Südafrika ist, dass sich der Urlauber in den zehn Tagen zuvor nicht in einem von dem Staat als Hochrisikoland eingestuften Gebiet aufgehalten hat. Deutschland gilt derzeit aus Südafrikas Sicht nicht als sogenanntes „High-Risk-Country“. Einreisende müssen beim Grenzübertritt einen negativen COVID-19-Testbescheid vorlegen, der höchstens 72 Stunden alt ist. Kann ein Urlauber keinen Test nachweisen, muss er sich auf eigene Kosten in eine zehntägige Quarantäne begeben.Südafrika hatte die Grenzen für ausländische Urlauber am 1. Oktober 2020 wieder geöffnet . An diesem Tag wurde auch der internationale Flugverkehr wiederaufgenommen, welcher seit März 2020 geruht hatte. Der Herbst gilt in Südafrika als Hauptreisezeit. Wer in das Land einreist, ist zum Download der App „COVID Alert South Africa“ auf sein Mobiltelefon verpflichtet. Zudem müssen eine Reisekrankenversicherung sowie der Nachweis über eine gebuchte Unterkunft vorgelegt werden. Für Südafrika gilt derzeit noch eine Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes.