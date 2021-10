Griechenland will Tourismus-Saison 2022 am 1. April starten

Griechenland will im kommenden Jahr früher in die Urlaubssaison starten. Bereits ab dem 1. April 2022 soll das Land bereit für die Touristen der Hauptreisezeit sein, wie der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias am 8. Oktober ankündigte. In diesem Jahr hatte Griechenland pandemiebedingt erst Mitte Mai die quarantänefreie Einreise für die meisten Reisenden ermöglicht, sodass die Saison später als üblich begann.



Griechenland will im Jahr 2022 bereits ab dem 1. April in die touristische Hauptsaison starten.



Gewinner der Saison 2021



Während der griechische Tourismus im ersten Jahr der Corona-Pandemie sowie zu Beginn von 2021 sehr unter den ausbleibenden Urlaubern litt, brachten die zurückliegenden Sommermonate deutliche Besserung. Nach Informationen der Berliner Morgenpost war Griechenland das beliebteste Reiseland für deutsche Touristen, die zudem durchschnittlich mehr Geld für ihren Urlaub ausgaben. Während der Flugverkehr an den griechischen Airports bereits wieder auf 86 Prozent des Vorkrisenjahres 2019 kletterte, erzielten einzelne Regionen sogar bislang unerreichte Rekordwerte an Besuchern. So kamen beispielsweise auf die Kykladeninseln Mykonos und Santorin mehr Reisegäste als je zuvor. Auch Kreta und Rhodos erfreuten sich großer Beliebtheit, die sogar bis in den Oktober hinein anhält. Als Reaktion dehnten mehrere Veranstalter und Airlines ihre Angebote für Griechenland bis in den November hinein aus.



Für Geimpfte nahezu alle Beschränkungen aufgehoben



Um unter möglichst sicheren Bedingungen zu einem weitgehend normalen Alltag zurückkehren zu können, setzt Griechenland besonders auf die Impfkampagne. Personen ohne vollständigen Corona-Impfschutz ist es nicht gestattet, die Innenräume von Restaurants oder Cafés zu betreten. Für die Nutzung überregionaler Verkehrsmittel müssen Impf-, Genesungs- oder aktuelle Testnachweise erbracht werden. Seit dem 9. Oktober gibt es dafür keinerlei Ausgangsbeschränkungen mehr, auch nicht in den als „Rote Zonen“ ausgewiesenen Gebieten mit höheren Inzidenzwerten. Dort waren zuletzt noch Mini-Lockdowns verhängt worden, welche unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre sowie ein Musikabspielverbot für die Gastronomie beinhalteten. Künftig darf in ganz Griechenland auch wieder in Clubs und Diskotheken gefeiert und getanzt werden – sofern die Gäste geimpft sind.



