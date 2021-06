Kanaren: Testpflicht im Hotel erst ab zwölf Jahren

München, 24.06.2021 | 09:13 | soe

Die Kanaren fordern künftig von Hotelgästen erst ab einem Alter von zwölf Jahren einen negativen Corona-Test, um in ein Hotel einchecken zu dürfen. Die neue Regelung beschloss der kanarische EZB-Rat auf einer Sitzung am 23. Juni. Bisher lag die Altersgrenze bei sechs Jahren. Die Test- oder Nachweispflicht in der Unterkunft gilt auch für Reisende aus den Bundesländern, die für die Einreise nach Spanien kein Testergebnis mehr brauchen.



Angleichung an Einreisebedingungen aus Risikogebieten



Spanien hatte kürzlich die Altersgrenze für die Testpflicht bei der Einreise aus Risikogebieten von bisher sechs Jahren auf zwölf Jahre angehoben. Dies führte auf den zu Spanien gehörenden Kanaren jedoch zu einer Diskrepanz: Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren durften zwar ohne negatives Testergebnis einreisen, mussten beim Check-in in die Urlaubsunterkunft dann aber dennoch eines vorlegen. Fortan gelten für die Einreise aus Risikogebieten und den Hotelzugang auf den Kanaren gleiche Bedingungen. Wird die zeitliche Beschränkung der Gültigkeit eingehalten, kann somit von Urlaubern ab zwölf Jahren das gleiche negative Testresultat für beide Kontrollpunkte genutzt werden. Für Geimpfte und Genesene herrschen zudem erleichterte Bedingungen. Einreisende Kinder unter zwölf Jahren benötigen gar keinen Nachweis mehr.



Corona-Lage auf den Kanaren



Der Großteil der Kanarischen Inseln verzeichnet eine stabil niedrige Infektionslage. Eine negative Ausnahme bildet derzeit die Insel Teneriffa. Dort liegen die Inzidenzwerte deutlich über denen der anderen Inseln, weshalb die kanarische Regionalregierung das Eiland mit Wirkung zum 26. Juni wieder auf die Warnstufe 3 erhoben hat. Damit treten dort erneut strengere Beschränkungen in Kraft, welche die weitere Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen. Die gesamte Region der Kanarischen Inseln gilt aus deutscher Sicht nicht mehr als Corona-Risikogebiet.



Hier Urlaub auf den Kanaren vergleichen Für die Einreise nach Spanien und damit auch auf die Kanaren benötigen Reisende aus den meisten deutschen Bundesländern seit kurzem kein negatives Testergebnis mehr. Lediglich das Saarland und Baden-Württemberg werden von dem Urlaubsland noch als Risikogebiete eingestuft. Personen, die aus diesen beiden Regionen einreisen, müssen bei der Ankunft einen negativen Test oder alternativ einen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis vorlegen. Alle ausländischen Hotelgäste brauchen aber – ob sie aus einem Risikogebiet kommen oder nicht – für den Check-in in Urlaubsunterkünfte auf den Kanaren einen negativen und höchstens 72 Stunden alten Corona-Test. Bisher waren nur Kinder unter sechs Jahren von dieser Pflicht ausgenommen, fortan sind es alle Reisenden unter zwölf Jahren. Für den Zugang zum Hotel werden neben aktuellen PCR-Testergebnissen auch Antigen-Schnelltests anerkannt. Mit dem höheren Mindestalter für die Testpflicht wird der Kanaren-Urlaub besonders für Familien vereinfacht und die Reisekasse entlastet.

