Streik in Frankreich am 3. November geplant

München, 28.10.2020 | 09:51 | lvo

In Frankreich ist in der kommenden Woche mit Einschränkungen des täglichen Lebens und des Reiseverkehrs zu rechnen. Die Gewerkschaft CGT hat laut einer Meldung des Portals A3M zu einem Streik am 3. November aufgerufen. Mehrere Sektoren, darunter der öffentliche Dienst und das Transportwesen, wären betroffen.



Auch die Ausbreitung des Coronavirus macht Frankreich zu schaffen. Am Wochenende wurde in dem Land die Marke von 50.000 Neuinfektionen pro Tag überschritten. Daraufhin ist mit einer baldigen Verschärfung der Regelungen zu rechnen. Bereits jetzt besteht eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr. Sollten sich die Sektoren an dem Arbeitskampf beteiligen, kann es zu massiven Einschränkungen kommen. Im Streikfall ist mit Verspätungen und Zugausfällen im Bahnverkehr zu rechnen, wichtige Behörden könnten geschlossen bleiben. Der Flugsektor ist nach aktuellem Stand nicht betroffen. Zuletzt kam es in Frankreich am 17. September zu einem Generalstreik Auch die Ausbreitung des Coronavirus macht Frankreich zu schaffen. Am Wochenende wurde in dem Land die Marke von 50.000 Neuinfektionen pro Tag überschritten. Daraufhin ist mit einer baldigen Verschärfung der Regelungen zu rechnen. Bereits jetzt besteht eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr.

