Thailand hebt Testpflicht bei Ankunft für Geimpfte auf

München, 22.04.2022 | 09:19 | soe

Thailand hebt die Testpflicht bei der Einreise für vollständig Geimpfte auf. Nach einem Beschluss der Corona-Behörde CCSA vom 22. April wird Personen mit Corona-Impfschutz dann nur noch die Durchführung eines Antigen-Schnelltests oder -Selbsttests empfohlen. Ungeimpfte dürfen ebenfalls einreisen, müssen sich jedoch weiterhin testen lassen und in Hotelquarantäne begeben. Die neue Regelung tritt voraussichtlich zum 1. Mai in Kraft.



Thailand streicht die Testpflicht bei der Ankunft für Geimpfte voraussichtlich ab 1. Mai.

Die Entscheidung des thailändischen Center for COVID-19 Situation Administration war bereits mit Spannung erwartet worden. Bisher mussten auch Reisende mit vollständiger Corona-Impfung bei der Ankunft in Thailand einen PCR-Test durchführen lassen und dessen Ergebnis in einem zertifizierten Hotel abwarten. Die Buchung dieser Übernachtung war für die Einreise nachzuweisen. Voraussichtlich ab dem 1. Mai entfällt diese Regelung: Mit gültigem Impfnachweis muss dann kein Corona-Test bei der Ankunft in Thailand mehr durchgeführt werden. Es gilt lediglich die Empfehlung, sich am fünften Tag nach der Einreise einem Antigen-Schnelltest oder einem Selbsttest zu unterziehen. Zudem erwarten die Behörden von Besuchern und Besucherinnen, ihren eigenen Gesundheitszustand zu überwachen und bei Symptomen Maßnahmen zu ergreifen. Ob die Neuerung tatsächlich ab dem 1. Mai in Kraft tritt, steht indes noch nicht final fest. Zunächst muss der Beschluss unterzeichnet und im thailändischen Amtsblatt Royal Gazette veröffentlicht werden. Die Pflicht zur Vorlage eines PCR-Tests vor dem Abflug nach Thailand war bereits zum 1. April aufgehoben worden.Fortan wird bei der Einreise nach Thailand nur noch zwischen geimpften und ungeimpften Ankommenden unterschieden. Reisende mit Impfschutz müssen diesen über ein entsprechendes Zertifikat nachweisen, welches sie bereits beim Beantragen der Einreisegenehmigung „Thailand Pass“ hochladen. Diese Registrierung ist von allen Einreisenden unabhängig von Alter oder Impfstatus zwischen sieben und 60 Tagen vor der Ankunft online auszufüllen. Dabei muss auch eine Krankenversicherung nachgewiesen werden, deren Deckungssumme sich ab dem 1. Mai jedoch von 20.000 US-Dollar auf 10.000 US-Dollar reduziert. Geimpfte Personen dürfen sofort nach der Landung mit jedem gewünschten Transportmittel reisen.Für Ungeimpfte gelten weiterhin strengere Regeln: Sie müssen bei der Beantragung des Thailand Passes eine fünftägige Hotelbuchung nachweisen. Ein Corona-Test ist auch für Personen ohne Impfschutz ab dem 1. Mai weder vor dem Abflug noch direkt nach der Ankunft Pflicht, sie müssen sich allerdings sofort nach der Einreise in einem dafür vorgesehenen Transportmittel direkt in ihr Quarantänehotel begeben. Dort wird am vierten Tag ein PCR-Test fällig, zudem mehrere Selbsttests während der gesamten Dauer des Aufenthalts.