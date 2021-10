Thailand öffnet für 46 statt nur zehn Länder

München, 22.10.2021 | 08:05 | soe

Thailand gestattet ab dem 1. November die quarantänefreie Einreise für Geimpfte aus 46 statt wie zunächst angekündigt nur aus zehn Staaten. Premierminister Prayut Chan-o-cha verkündete den Beschluss am 21. Oktober, inzwischen wurde die offizielle Länderliste vom thailändischen Außenministerium veröffentlicht. Neben Deutschland stehen auch Österreich, die Schweiz und die Niederlande darauf.



Bei der Ankündigung der von vielen Thailand-Fans ersehnten touristischen Wiederöffnung am 1. November hatten die thailändischen Behörden zunächst nur zehn Länder auf die Liste der Staaten gesetzt, aus denen vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte ohne Quarantäne einreisen dürfen. Deutschland war auch zu diesem Zeitpunkt bereits auf ihr vertreten. Nun wurde die Zahl der als sicher eingestuften Abreiseländer jedoch deutlich erhöht und umfasst 46 Staaten, wie unter anderem der thailändische Nachrichtensender Thai PBS berichtet. Thailands Premierminister begründete die Erweiterung mit der Sorge, sein Land könne den Anschluss bei der internationalen Wiederaufnahme des Reiseverkehrs verpassen. Würde man auf perfekte Bedingungen für eine Wiederöffnung warten, könnten die Touristen sich unterdessen für andere asiatische Urlaubsziele entscheiden. Thailands Wirtschaft ist auf die Einnahmen durch internationale Reisegäste dringend angewiesen, sie machten im Vor-Coronajahr 2019 mehr als 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.Vom 1. November an dürfen Urlauber aus 46 Ländern wieder in zahlreiche Regionen Thailands einreisen, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Sie müssen sich zuvor mindestens 21 Tage lang in den gelisteten Staaten aufgehalten haben. Voraussetzung ist zudem, dass die Touristen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind und eine Krankenversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 50.000 US-Dollar nachweisen können. Für die Einreise notwendig sind darüber hinaus zwei PCR-Tests: Der erste ist binnen 72 Stunden vor der Einreise durchzuführen, der zweite direkt nach der Ankunft in Thailand. Das Ergebnis des zweiten Tests muss in einem zertifizierten Hotel abgewartet werden. Ist es negativ, dürfen die Touristen frei weiterreisen.Thailand verzeichnet seit Mitte August sinkende Infektionszahlen, nachdem der Höhepunkt der vorangegangenen Infektionswelle überschritten war. Mit Stand zum 22. Oktober liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 99,9 mit abfallender Tendenz. Die derzeit noch in Bangkok und 16 weiteren Provinzen bestehende nächtliche Ausgangssperre wird ab dem 31. Oktober aufgehoben. Es herrschen jedoch auch danach landesweit noch grundlegende Hygieneregeln wie eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, Abstandsgebote und regelmäßiges Desinfizieren der Hände.