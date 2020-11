Corona: Türkei verhängt Ausgangssperre und Schließung von Restaurants

München, 19.11.2020 | 10:28 | lvo

Die zweite Welle der Corona-Pandemie hält auch die Türkei in Atem. In dem beliebten Urlaubsland gelten nach einem Bericht von Spiegel Online nun strengere Maßnahmen im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung. So müssen Restaurants und Cafés schließen, an Wochenenden treten Ausgangssperren in Kraft.



Die Türkei verschärft die Corona-Maßnahmen.



Zusätzlich wird der Schulunterricht angepasst. Dieser findet künftig nur noch in Form von Online-Unterricht statt. Begründet hat die türkische Regierung die neuen Maßnahmen mit steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Bereits seit dem Am Wochenende müssen die Bürger jeweils von 20 Uhr bis zu 10 Uhr zuhause bleiben. Werktags dürfen Senioren über 65 Jahre nur zwischen 10 und 13 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Personen, die jünger als 20 Jahre sind, haben von 13 bis 16 Uhr die Erlaubnis zum Verlassen der Wohnung. Obendrein müssen Cafés und Restaurants schließen, Liefer- und Abholdienste können aber angeboten werden. Auch Einkaufszentren und Supermärkte bleiben geschlossen.Zusätzlich wird der Schulunterricht angepasst. Dieser findet künftig nur noch in Form von Online-Unterricht statt. Begründet hat die türkische Regierung die neuen Maßnahmen mit steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. Bereits seit dem 9. November gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für das gesamte Land . Zuvor waren die Urlaubsregionen an der Ägäis und am Mittelmeer noch von der Warnung ausgenommen.

