Zypern: Urlaub neu gedacht

Zypern will den Urlaub neu definieren. Der neue touristische Fokus liegt auf westlichen, insbesondere deutschen Gästen. Auf der Mittelmeerinsel sollen künftig Paare ohne Kinder oder mit flügge gewordenem Nachwuchs mediterrane Zweisamkeit genießen können. Denn Zypern baut sein kulturelles, kulinarisches und sportliches Angebot genau für diese Zielgruppe aus. Neue Wander- und Radrouten sollen beispielsweise die malerischen Dörfer und Kleinstädte erschließen, die auch wegen ihrer lokalen Küche eine Reise wert sind.



Zypern wirbt mit Kultur und Natur um westliche Urlauberinnen und Urlauber.

Seit dem 1. März 2023 ist Costas Koumis neuer Tourismusminister in Zypern und stellte auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin seine Pläne vor. Wegen der angespannten Lage in Osteuropa blieben im vergangenen Jahr viele Reisende aus. Eine Umstrukturierung soll diese Lücke schließen. Dabei hat Koumis vor allem deutsche Touristinnen und Touristen im Blick. Neben den langen Badestränden sollen die Themen Kultur, Nachhaltigkeit und Sport im Mittelpunkt des neuen Tourismus auf Zypern stehen.Urlaub auf Zypern soll das ganze Jahr über attraktiv sein. Milde Temperaturen um die 20 Grad Celsius laden noch im Dezember zu Entdeckungsreisen ein. Abseits der bekannten Küstenrouten soll das Landesinnere in den Fokus rücken. Hier feiern die Zyprerinnen und Zyprer ihre christlich-orthodoxen Feste: Ostern und Weihnachten, aber ganz anders. Diese Kultur will die Insel bewahren und fördern. Dennoch werden westliche Reisende im Urlaub auf Zypern moderne Aspekte nicht vermissen. So sind viele Hotels bereits plastikfrei und bieten eine Vielzahl sportlicher Aktivitäten an. Vom Skifahren bis zum Surfen ist auf Zypern alles möglich. Wander- und Radwege sind neu ausgebaut und ausgeschildert.Die Insel im östlichen Mittelmeer grenzt sich vom Party- und Massentourismus ab. Stattdessen sollen Sport- und Kulturveranstaltungen sowie Geschäftsreisen mehr Aufmerksamkeit erhalten. Nach einer Tagung oder Messe können Reisende an den saubersten Stränden Europas zyprischen Wein trinken. In den warmen Wintermonaten lädt die Insel zudem zur Vogelbeobachtung ein. Ab November ziehen rosa Flamingos an die Südküste Zyperns. Für Tourismusminister Koumis sind diese Naturschönheiten und die moderne Umstrukturierung ein Garant für sein Ziel, in diesem Jahr mehr als 200.000 deutsche Gäste begrüßen zu dürfen.